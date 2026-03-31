Министър Янкулов поиска Сарафов да бъде уволнен като прокурор

Министър Янкулов предлага на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи от длъжност Борислав Сарафов за дисциплинарни нарушения. Това съобщи днес Министерството на правосъдието.

Според министъра дисциплинарната отговорност на Борислав Сарафов за извършените действия и бездействия в качеството му на фактически и. ф. главен прокурор не може да бъде изключена с довод за незаконния характер на заемане на длъжността.

"През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея", пише в предложението на министъра, в което се излагат пет групи обстоятелства. През 2023 г. Иван Гешев беше уволнен като главен прокурор и от системата точно заради негови изказвания. (С пълния текст на предложението на Янкулов може да се запознаете тук.)

Едно от основанията, които се сочат сега за Сарафов, е оповестената от самата прокуратура официална комуникация на българската с Европейската прокуратура по случая с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева.

От публикацията на прокуратурата и медийна информация става ясно, че Сарафов е твърдял на среща с европейски прокурори, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от Георгиева подкупи, а разследването, по време на което са събрани въпросните доказателства, е започнато едва след тази среща. И макар на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши да са пратени писмени твърдения, че спрямо Георгиева са събрани достатъчно доказателства за корупция, българската прокуратура не е предприела никакви действия за наказателно преследване. Сарафов е бил наясно с това и не е осъществил надзор за законност върху наблюдаващия разследването прокурор, обяснява министърът.

Две от останалите групи основания се отнасят до грубо смесване от страна на Борислав Сарафов на публичната му функция с личен интерес и недопустимо използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с правомощията на длъжността, която фактически заема. Става дума за случая, в който Сарафов иска отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по жалба срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали от архива на Петьо Петров - Еврото.

Другото нарушение на Сарафов е искането му за отвод на всички съдии, които са членове на Съюза на съдиите в България. "Исканията на Сарафов, макар да касаят лично него като засегнат или потенциално засегнат от проверка или разследване от специалния прокурор, са подадени в институционалното му качество, което претендира да притежава, с което по недопустим начин ангажират цялата институция Прокуратура на Република България", сочи министърът.

Четвъртата точки в искането за уволнението на Сарафов са публичните му изявления по случая "Петрохан", с които той, според министъра, "прави непремерено публично изказване в самото начало на разследването, когато следствените версии би трябвало да са в съвсем начален етап на изясняване". "От изявлението, което дава конкретни оценки на отделни факти, свързани с разследването, е налице реален риск от въздействие върху вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор и разследващите органи, което следва да се основава на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, както и на закона", се казва в мотивите.

Последното основание е реакцията на прокуратурата, след като се разбра, че Върховният касационен съд е постановил актове, с които се приема, че след 21 юли 2025 г. Сарафов няма легитимност да го сезира в качеството си на и.ф. главен прокурор. В позицията на прокуратурата върховният съд беше обвинен, че опитва да постигне нелегитимни цели и действа в политически интерес.

В заключение министър Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание - дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Той настоява прокурорската колегия на ВСС спешно да образува дисциплинарното производство.

Неотдавна колегията изобщо отказа да разгледа по същество предложението на Янкулов да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор, като прие, че има стабилен акт за слагането на Сарафов на поста и той може да си го заема, докато е жив и сам не се откаже. Янкулов обжалва това решение. По предложението за дисциплинарно наказание обаче прокурорската колегия няма как да не се произнесе по същество.