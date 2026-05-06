Янкулов до Евроджъст: Не назначавайте избрана от Сарафов прокурорка

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е сезирал европейската агенция Евроджъст с призив да не финализира назначението на прокурорката Лилия Кариева като национален експерт в бюрото на страната ни в Хага. Янкулов е изпратил писмо както до шефовете на Евроджъст, така и до други институции на ЕС.

Кариева беше избрана по неясни критерии от Борислав Сарафов, докато той все още нелегитимно заемаше поста изпълняващ функциите главен прокурор. А Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет абсолютно безкритично, набързо и единодушно прие предложението на Сарафов за командироването на Кариева, която от октомври 2025 г. е зам.-районен прокурор на София, за максималния срок от 3 години. Междувременно "Сега" разкри, че дамата е подала заявлението си за участие в подбора дни преди обявата за позицията да бъде качена на вътрешния сайт на държавното обвинение, като го е адресирала лично до Сарафов.

В писмото на Янкулов, което "Сега" получи от Министерството на правосъдието, се казва, че има сериозни нередности в националната процедура за подбор. Министърът моли Евроджъст да не финализира назначението на Кариева, докато не бъдат изяснени определени факти. На първо място се изтъква, че подборът на прокурорката е извършен от нелегитимен главен прокурор. Изобщо не е ясно каква е оценката на останалите кандидати. Янкулов припомня, че Прокурорската колегия просто подпечата предложението на Сарафов.

По неофициална, но достоверна информация е имало петима кандидати, за което колегията не е информирана, се казва в писмото. Не са ясни причините за отстраняването им.

Той допълва, че Кариева е доказала, че владее английски език само с курс от 2018 г., без международно признат сертификат. Тя е повишена малко преди номинацията, а Сарафов я е наградил. Това, според министъра, поставя под съмнение обективността на процедурата. Затова Янкулов настоява всички факти да бъдат изяснени и ако нередностите бъдат потвърдени, Кариева да бъде върната, за да стартира нова процедура.

"НЕ Е ВАША РАБОТА"

"Сега" опита да разбере как точно е избрана Кариева, като прати редица въпроси по Закона за достъп до обществена информация до прокуратурата.

Изглежда обаче новата и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова плътно следва заложения курс за непрозрачност и безотчетност на държавното обвинение.

Според отговора, подписан от Росица Иванова-Кръстанова, шефка на правната дирекция в администрацията на главния прокурор, тази информация няма самостоятелно значение, тя само предхождала решението на Прокурорската колегия на ВСС.

Освен това нямало никакви факти, че "получаването на такава информация ще помогне за разкриване на корупция, злоупотреба с власт или ще доведе до по-голяма прозрачност в работата на прокуратурата или ще повиши отчетността".

И изобщо, нямало нищо, което да оправдае предоставянето на търсената от "Сега" информация, т.е. не надделява някакъв обществен интерес.

ДЕЖАВЮ

В писмото Янкулов припомня и как правителството само изтегли номинираните за европейски прокурор от България трима кандидати, точно заради опорочената процедури по селекцията им. Националната процедура по подбор стартира отначало, като срокът за подаване на кандидатури е до 11 май. А тримата "изтеглени" обжалват решението на служебното правителство пред Върховния административен съд.

Тримата, отрязани за европейски прокурор, обжалват решението на кабинета Тримата претенденти, класирани от кабинета "Желязков" за европейски прокурор от България, но оттеглени от служебното правителство на Андрей Гюров, са атакували пред Върховния административен съд решението на министрите.

КОМЕНТАР

Решението за отказ е разочароващо, коментира пред "Сега" Александър Кашъмов, директор на Програма Достъп до информация. Според него формално законът позволява да се направи отказ, когато исканата информация е свързана с подготовката на дадено решение като това за избор на български прокурор за експертна длъжност в Евроджъст. Но подходът на администрацията на прокуратурата е формален и не отчита задълбочено обществения интерес, смята Кашъмов.

Той припомня, че законът предвижда достъпът до подобна информация да може да се отказва в период не по-дълъг от 2 години, освен ако е налице надделяващ обществен интерес. Освен това посочва, че фактическите въпроси като за броя на кандидатите в процедурата за национален експерт в Евроджъст, кои са те, какво съдържа писмото на ръководителя на Евроджъст, с което се иска командироване на национален експерт, не са "мнение, препоръка, становище или консултация", както гласи изричната разпоредба на закона.

"По-учудващ е обаче формалният подход, при който не е открит надделяващ обществен интерес. Евроджъст е агенция на ЕС с нарастващо значение в европейската политика за борба със значителна престъпност. В доклада ѝ за 2025, публикуван ден преди отказа на прокуратурата, се отбелязва работата по 14 000 производства през годината и увеличаващ се обем на работата. Общественият интерес от въпроса как е извършен подборът на български експерт, който да бъде командирован в нея, не се свежда до пряко засегнати права и свободи, изменение на задължения за граждани и организации, публични финанси, обществени услуги или нормативно регулиране, както пише в решението. Става въпрос за репутацията на България като участник в ЕС и в частност, в дейността на агенцията, занимаваща се с аспекти в борбата с престъпността", коментира адвокатът.

Той сочи още, че при други подобни процедури критериите за избор не просто не се отказват, а се публикуват в интернет. "Остава неясно защо за едни състезателни процедури има пълна прозрачност, а за други подобни – пълно затъмнение, и прокуратурата не вижда как би се повишила прозрачността на този процес", казва той.