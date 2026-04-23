Сарафов се върна на бял кон като директор на ключовата НСлС

Прокуратура Борислав Сарафов и новата главна прокурорка Ваня Стефанова са рамо до рамо на събитие в НСлС само ден след освобождаването му

Подалият оставка като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се връща като директор на Национална следствена служба и като заместник-главен прокурор по разследването.

Това съобщи Стефан Петров от Прокурорската колегия пред Нова тв. Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие.

Прави впечатление, че нито един от ярките противници на Сарафов, които смятат, че той не става за главен прокурор, не призова той да напусне и другите ключови позиции като зам.главен прокурор и директор на националното следствие. В тази посока бяха коментарите и на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, който сега е основен говорител на ПБ, и на правосъдния министър Андрей Янкулов, и на вътрешния министър Емил Дечев.

Националното следствие се занимава с разследване на най-сложните и тежки престъпления, както и с такива, извършени извън страната. То работи и по дела с висок обществен интерес, организирана престъпност, тероризъм и международни престъпления. На него се възлагат и разследванията, за които се иска много опит и техника, през него обичайно минава и международната правна помощ.

На практика Сарафов се върна на бял кон на директорския пост в НСлС още на следващия ден след освобождаването си. В четвъртък той седна на президиума заедно с новата главна прокурорка на официално събитие в следствието. То бе обявено като учредяване на Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията.

На създаването на Националната мрежа присъстваха временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на НСлС, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации, написаха в официално съобщение от прокуратурата. В него Сарафов е цитиран да казва: „Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“,

По рано-сутринта представителят на Прокурорската колегия Стефан Петров обяви още, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка. Очаква се дисциплинарното производство срещу него, което е по искане на правосъдния министър, да бъде разгледано през следващата седмица.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

„Това е едно добро начало, това е една стъпка в правилната посока, която трябваше да бъде предприета много отдавна. Вчера се почувства едно разведряване. Мога да ви кажа, че прокурорите вътре в системата се поздравяваха. Аз видях как обикновени хора по улици се поздравяват с това, което се случи. И всички ние видяхме, макар и в кръга на шегата, че тази сутрин слънцето изгря, държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор“, коментира по bTV Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокуроритe, след оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Николов беше махнат от поста от Прокурорската колегия на ВСС по искане на Сарафов. Той твърди, че дисциплинарното му дело стъпва на неверни и манипулативни твърдения.

След като започна да говори публично срещу Сарафов, Николов обяви, че колеги са му предали негови коментари, "че след тези изявления се е самоубил". "Осъзнавам, че с всичко това съм си нарисувал мишена на челото. Напълно осъзнавам какво ще се изсипе върху главата ми", каза той преди време в интервю за "Сега".

„Настъпи нещо, което беше необходимо за възстановяване на законността. И трябва да ви кажа, че оттук нататък системата ще работи много по-добре, много по-спокойно. Ще бъде възстановен нормалният ритъм и нормалните правомощения на системата. Благодарение на широко затворените очи на мнозинството от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, благодарение на това безогледно и неразбираемо упорство, практически бяха блокирани редица важни правомощия на прокуратурата“, коментира сега оставката на Сарафов прокурор Николов.