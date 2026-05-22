Правосъдният министър поиска Сарафов да се оттегли

Ако не си тръгне сам, ще продължа процедурата по неговото освобождаване, каза Николай Найденов

22 Май 2026Обновена
Николай Найденов
БГНЕС
Николай Найденов

Атака срещу бившия и.д. главен прокурор Борислав Сарафов поде правосъдният министър Николай Найденов от Народното събрание. Той директно призова Сарафов да се оттегли, иначе предупреди, че ще продължи работата по освобождаването му по дисциплинарни причини. В момента доскорошният ръководител на обвинението оглавява Националната следствена служба, което го прави зам.-главен прокурор, а както стана ясно от думите на Найденов, управляващите ще направят законови промени, с които ще го отстранят от позицията на заместник. 

"В прокуратурата работят доста достойни хора и те трябва да бъдат подкрепени. Считам, че хора, които дълго време са упражнявали тези функции на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа и изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще поздравя, ако го направи", каза Найденов.

"Считам, че борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него, от присъствието си", допълни министърът. Иначе той ще продължи процедурата по неговото дисциплинарно освобождаване.

Найденов разказа, че се е запознал с отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, и е решил да го обжалва пред Върховния административен съд (ВАС). Това ще стане в рамките на 14-дневния срок, определен в закона за обжалването.

Днес ще бъде внесено и предложение за промени от управляващите в Закона за съдебната власт. По думите му, това "реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба". Той напомни за приетите през 2025 г. промени в закона, с които се увеличава самостоятелността на директора на службата в рамките на прокуратурата. Сега предлаганите законови промени няма да позволяват на директора да бъде зам.-главен прокурор, а и ще го лишат от споменатите му правомощия.

Той напомни, че 15 години Сарафов заема ръководни длъжности в съдебната система. "15 години, в които са се трупали въпроси; 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияние, връзки, зависимости. Това нещо трябва да приключи", заяви категорично Найденов.

Министърът се зарече, че за разрешаването на този казус управляващите ще предложат толкова законови промени, колкото е необходимо.

По случая с българския европрокурор Теодора Георгиева Найденов съобщи, че ще поиска среща с шефа на европейската прокуратура Лаура Кьовеши. На разговора им министърът ще поиска уточнят параметрите на процедурата за избор на европрокурор, която в момента е блокирана заради жалби във ВАС, както и доколко е приемлива за европейското законодателство. Той спомена и присъдата засягаща бившия следовател Петьо Петров-Пепи Еврото, като изрази надежда, че прокуратурата ще протестира съдебното решение.

В отговор на журналистически въпроси за обвързването му с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, Найденов каза, че във ВСС е бил пряко подчинен на колективния орган, в който са влизали и шефовете на върховните съдилища. Затова, смята министърът, обвързването му с някой от тях е неоснователно. Своето професионално издигане в съдебната власт Найденов свързва с участието си на конкурси, на които е показал най-добри резултати.

 

