Премиерът: Освобождаването на Сарафов изглеждаше добре режисирано

Решението за освобождаването на Борислав Сарафов изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката. Това обяви служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано във Фейсбук.

Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват. "Два риска - синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария", казва той. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира още премиерът.

"Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат - мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност", посочва още Гюров.

Главен прокурор подаде оставка от поста, който всъщност заемаше незаконно, смята още премиерът. По думите му Сарафов е човекът, който е спрял разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет. „Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори“, каза още премиерът.

„Сарафов беше известен с обядите с Джуджета и контактите с Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости“, заяви Андрей Гюров.

"Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!”", каза още премиерът.

По-късно в предаването на Мария Цънцарова "Извън ефир" Гюров съобщи, че заловените 200 000 евро за купуване на гласове миналата седмица във Варна са свързани с известния строителен предприемач и бивш митничар Дидо Дънката. Той нашумя с осигуряването на рекорден брой преференции за депутатка от ГЕРБ във Варна - от 2021 до 2023 г. За коя партия са били сега парите, Гюров не знаеше.