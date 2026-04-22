Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премиерът: Освобождаването на Сарафов изглеждаше добре режисирано

200 000 евро за купуване на гласове във Варна са били за Дидо Дънката, каза Андрей Гюров

22 Апр. 2026
Андрей Гюров
Булфото
Андрей Гюров

Решението за освобождаването на Борислав Сарафов изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката. Това обяви служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано във Фейсбук.

Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват. "Два риска - синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария", казва той. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира още премиерът. 

"Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат -  мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност", посочва още Гюров.

Главен прокурор подаде оставка от поста, който всъщност заемаше незаконно, смята още премиерът. По думите му Сарафов е човекът, който е спрял разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет. „Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори“, каза още премиерът. 

„Сарафов беше известен с обядите с Джуджета и контактите с Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости“, заяви Андрей Гюров. 

"Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!”", каза още премиерът.

 

По-късно в предаването на Мария Цънцарова "Извън ефир" Гюров съобщи, че заловените 200 000 евро за купуване на гласове миналата седмица във Варна са свързани с известния строителен предприемач и бивш митничар Дидо Дънката. Той нашумя с осигуряването на рекорден брой преференции за депутатка от ГЕРБ във Варна - от 2021 до 2023 г. За коя партия са били сега парите, Гюров не знаеше. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Гюров, Борислав Сарафов

Още новини по темата

Демерджиев: Още гнили ябълки на ключови постове трябва да напуснат
22 Апр. 2026

Пеевски реагира сухо на смяната на Сарафов
22 Апр. 2026

Дисциплинарката срещу Сарафов влиза в дневния ред на ВСС
22 Апр. 2026

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор
22 Апр. 2026

Сарафов подаде оставка
22 Апр. 2026

Демерджиев и Янкулов влязоха в спор как да се отстрани Сарафов
21 Апр. 2026

Правосъдният министър иска спешно отстраняване на Сарафов
20 Апр. 2026

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"
18 Апр. 2026

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Незаконният Сарафов е "дръпнал" в София дело, свързано с Благомир Коцев
17 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Незаконният Сарафов кадрува експерти за Евроджъст
15 Апр. 2026

Рубио благодари на Гюров за евакуация на US дипломати от Близкия изток
09 Апр. 2026

ВАС отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ
09 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа