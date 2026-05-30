Кабинетът "Радев" внезапно изтегли доклада за армията

Изтеглен е и проектът за купуване на трикоординатни радари

Днес, 11:51
Румен Радев и Андрей Гюров
Кабинетът на Румен Радев изненадващо прие решение, с което изтегля от Народното събрание внесения от правителството на Андрей Гюров Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 г..

Съобщението за действието на сегашния кабинет е лаконично и натъртва, че е взето решение не само за оттегляна на доклада от парламента, но отменя и одобряването на доклада от предишния Министерски съвет. 

Обявено е само, че докладът "за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2025 г. ще бъде преработен, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание". Не се посочва какво точно ще се преработва и с какво не е съгласен сегашния кабинет.

Кабинетът "Радев" отменя и още едно решение на предишен кабинет, свързано с отбраната - този път на кабинета "Желязков".

"Кабинетът отмени и свое Решение № 801 от 19 ноември 2025 г. за предложение до Народното събрание да приеме Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нови трикоординатни радари". Оттегля се и проектът на Решение на Народното събрание за приемане на проекта", пише в съобщение на Министерския съвет.

Отмяната била продиктувана от необходимостта да се извършат промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране. Те са настъпили в резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по Механизма SAFE.

Проектът за инвестиционен разход "Придобиване на нови трикоординатни радари" ще бъде повторно внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание, добавят от сегашното правителство.

Ключови думи:

доклад за състоянието на армията, Румен Радев, Андрей Гюров

