Според Радев трибунал срещу Путин е възможен, само ако е пленен

Румен Радев обясни пред журналисти защо българското правителство е отказало да се присъедини към инициативата за специален трибунал срещу руския президент Владимир Путин заради агресията му срещу Украйна.

"България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Такъв трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват в обозримо бъдеще", смята премиерът. Коментарът той направи в парламента, където за първи път отговаря на депутатски въпроси.

А на въпроса защо вицепремиерът Иво Христов, известен с евроскептични позиции, е назначен да отговаря за българското издание на "Евровизия", Радев каза, че "Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния, изключително сложен свят". "Крайно време е Европа да започне да работи от позицията на здравия разум, от реалистичната преценка, което се случва в Европа", обяви премиерът.

Той сподели, че "ни най-малко" не споделя притесненията на опозицията, че гласът ѝ се заглушава с промените в парламентарния правилник , заложени от управляващите. Според него това е отговорност на депутатите и не е работа на изпълнителната власт.