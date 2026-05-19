Путин отива на двудневно посещение в Китай

Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Китай.

Визитата става седмица след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Дзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток

Путин ще бъде посрещнат на летището от министъра на външните работи на КНР Ван И. Заедно с Путин при Си ще пътуват петима заместник-председатели на правителството: Денис Мантуров, Татяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернишенко; осем министри: Лавров, Лут, Любимова, Никитин, Решетников, Силуанов, Файзулин, Фалков; банкерите Елвира Набиулина, Герман Греф и Андрей Костин, редица губернатори, директори на държавните корпорации ВЕБ, Росатом, Роскосмос; олигарсите Сечин, Милер, Тимченко, Гуриев, Дерипаска, Михелсон и др.

Вместо традиционната статия на Путин в китайските медии в навечерието на визитата ще бъде публикувано негово видеообръщение към гражданите на Китай;

Знае се, че Русия и Китай ще подпишат около 40 документа по време на визитата. Тези документи засягат задълбочаването на връзките в промишлеността, транспорта и атомната енергетика.

На 20 май по време на разговор на чай лидерите ще обсъдят актуални въпроси от международния дневен ред. След резултатите от преговорите Путин и Си Цзинпин ще направят изявление пред медиите;

Ще бъде отчетено, че почти всички експортно-импортни операции в търговията между Русия и Китай се извършват в рубли и юани, а доставките на руски петрол за Китай през първото тримесечие на тази година са нараснали с 35%.