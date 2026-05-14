Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Си обсъжда с Тръмп „Капана на Тукидид“

Китайският лидер е обещал да не въоръжава Иран

14 Май 2026Обновена

"В момента светът изживява промени, които не е виждал от век. Международната ситуация е нестабилна и бурна. Светът е на кръстопът", заяви китайският президент Си Цзинпин при срещата си с Доналд Тръмп и зададе въпроса: "Ще могат ли САЩ и Китай да избегнат капана на Тукидид?"

"Капанът на Тукидид" е концепция, която предупреждава, че две големи държави винаги ще се чувстват застрашени и неизбежно ще се изправят на пътя на конфликт, водещ до война. 

Терминът е популяризиран от американския политолог Греъм Алисън и се основава на наблюденията на древногръцкия историк Тукидид относно Пелопонеската война. 

Според Тукидид основната причина за войната между Атина и Спарта не са били дребни конфликти, а: „...възходът на Атина и страхът, който това предизвика у Спарта.“

Когато една „изгряваща“ сила започва да оспорва господството на „статуквото“, структурният стрес прави войната почти неизбежна. В такава ситуация дори малък, случаен инцидент може да ескалира до мащабен конфликт, тъй като и двете страни са в състояние на висока параноя и стратегическа несигурност, допълва Алисън.

При неправилен подход към тайванския въпрос между КНР и САЩ може да възникне конфликт, който ще доведе до сериозно влошаване на отношенията, заяви Си Цзинпин.
„Тайванският въпрос е най-важният в китайско-американските отношения. Ако бъде уреден по подходящ начин, отношенията между двете страни ще могат да запазят общата си стабилност. Ако не, двете държави ще се сблъскат или дори ще влязат в конфликт, което ще постави целия комплекс от двустранни връзки в изключително опасно положение“, предава Централната телевизия на Китай думите на лидера на КНР.

В началото на срещата днес, в която участват разширени делегации на САЩ и Китай, Тръмп и Си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само за началото на срещата.

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си.

Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван – и недоволството на американския лидер от Пекин заради борбата с износа на химически прекурсори за производство на наркотичното вещество фентанил.

Той не спомена нищо и за различията им по отношение на войната в Иран.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", каза Тръмп.

По-късно пред Фокс нюз американският президент заяви, че Си Цзинпин е уверил САЩ, че Китай няма да доставя военна помощ на Иран.  „Той каза, че няма да доставя оръжие“, заяви американският лидер.

По думите на Тръмп, Си Цзинпин е предложил помощ за уреждането на конфликта. „Ако мога с нещо да помогна, бих искал“, цитира Тръмп председателя на Китай.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Си Дзинпин

Още новини по темата

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Илон Мъск и Тим Кук ще придружават Тръмп в Китай
12 Май 2026

Тръмп отхвърли като неприемлива позицията на Иран по преговорите
11 Май 2026

Зеленски издаде указ, с който позволи на Москва парада на 9 май
08 Май 2026

Тръмп: Примирието с Иран е факт и ние унищожихме много катери
08 Май 2026

Тайните служби простреляха човек в центъра на Вашингтон
05 Май 2026

Тръмп вдига митата за колите от ЕС
01 Май 2026

Иран получи "да" от ФИФА и Тръмп за Мондиал 2026
01 Май 2026

Тръмп заговори за изтегляне на войските на САЩ от Западна Европа
01 Май 2026

Тръмп скастри канцлера Мерц заради Иран
30 Апр. 2026

Путин казал на Тръмп, че е готов на примирие за 9 май
29 Апр. 2026

Петролът рязко поскъпна заради страх от дълга блокада на Ормузкия проток
29 Апр. 2026

Бивш шеф на ФБР е обвинен в заплаха срещу Тръмп заради пост в "Инстаграм"
29 Апр. 2026

Юбилейни американски паспорти ще са с лика на президента Тръмп
28 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса