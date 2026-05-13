Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено

13 Май 2026
Стотици деца със знамена приветстваха американския президент
Пекин посрещна президента на САЩ Доналд Тръмп с официална церемония, червен килим, военен почетен караул и стотици деца, които развяваха американски и китайски знамена при пристигането му. Китайският вицепрезидент Хан Джън, изпратен от Си Дзинпин начело на официалната делегация, приветства Тръмп на летището, съобщи АФП, предаде БГНЕС. 

Присъствието на Хан подчерта значението, което Пекин отдава на визитата. Той често представлява Си на дипломатически събития и присъства на встъпването в длъжност на Тръмп през 2025 г. Хан е бивш член на Постоянния комитет на Политбюро, най-висшия орган за вземане на решения в Китайската комунистическа партия.

На пистата бяха още посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю, китайският посланик във Вашингтон Сие Фън и изпълнителният заместник-министър на външните работи Ма Джаосю.

Около 300 китайски деца, облечени в еднакви сини и бели униформи, приветстваха американския президент, докато той слизаше по стълбите на самолета Air Force One. Те скандираха на мандарин „Добре дошли, добре дошли, сърдечно добре дошли“. Тръмп отвърна с вдигнат юмрук, преди да се качи в чакащия го кортеж.

На летището с него бяха синът му Ерик Тръмп и снаха му Лара Тръмп.

В китайската социална мрежа Weibo хаштагът #WelcomeTrumpToChina излезе начело сред най-обсъжданите теми след кацането на американския президент в Пекин. Много от коментарите бяха позитивни, включително „Добре дошъл!“ и „Сътрудничеството може да донесе взаимна изгода“ - често използвана фраза в китайската дипломация.

Президентът Доналд Тръмп заяви преди да потегли за Пекин, че ще поиска от своя китайски колега Си Цзинпин да „отвори“ Китай за американските компании по време на срещите им в Пекин.

"Ще помоля президента Си, един изключителен лидер, да отвори Китай, за да могат тези блестящи хора да покажат своето вълшебство и да допринесат за издигането на Китайската народна република на още по-високо ниво!", написа Тръмп в социалните мрежи, като визира американските бизнес лидери, които го придружават по време на посещението му.

В същото време делегациите на Пекин и Вашингтон започнаха икономически и търговски консултации в Южна Корея, съобщи агенция Синхуа. Те се провеждат преди преговорите на президентите.

Дискусиите се проведоха на летище Инчон, близо до Сеул.

 

