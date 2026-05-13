Китай прави експеримент в космоса с изкуствен ембрион

Днес, 13:16
Китай стана първата страна в света, която започна експеримент в космоса с изкуствен ембрион. Става дума за биологична структура от човешки стволови клетки, наподобяваща истински ембрион, съобщи агенция „Синхуа“.

Образците са доставени в космоса в рамките на мисията „Тянчжоу-10“. В момента те се намират в експерименталния модул на китайската космическа станция. Експериментът протича успешно.

Учените възнамеряват да изследват влиянието на микрогравитацията върху ранното ембрионално развитие на човека. Те провеждат предварителни проучвания по въпроси, свързани с бъдещото дългосрочно оцеляване и размножаване на човечеството в космоса.

След приключване на петдневния експеримент в орбита, изкуствените ембриони ще бъдат криоконсервирани. На по-късен етап учените ще извършат сравнителен анализ на образците от космоса с идентични биологични структури, наблюдавани в лаборатории на Земята.

Експериментът не е с ембриони, създадени чрез оплождане на яйцеклетка със сперматозоида с ембриоиди или синтетични ембрионални модели. Създават се изцяло от стволови клетки, които се самоорганизират в структури с тъкани и органи, наподобяващи тези на естествен ембрион в ранен етап. Използването им заобикаля част от етичните въпроси, свързани с използването на естествени човешки ембриони за опити.

Този експеримент е част от амбициозната програма на Китай за колонизация на Луната и Марс. Ако човечеството планира да създава постоянни селища извън Земята, разбирането на репродуктивните процеси в космоса е критичен фактор. Китайската космическа станция „Тянгун“ (където е скачен корабът „Тянчжоу-10“) се превръща в основна лаборатория за подобни фундаментални биологични изследвания.

Земният живот е еволюирал в условия на постоянна гравитация. Досегашни изследвания (главно с гризачи) показват, че липсата на тегло може да доведе до: проблеми с клетъчното делене, защото микрогравитацията влияе на начина, по който клетките се ориентират и комуникират помежду си. Космическата радиация, комбинирана с ниската гравитация, пък може да промени експресията на гените, отговорни за формирането на скелета и нервната система.

