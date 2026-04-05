"Орион" вече снима Луната

Екипажът на космическия кораб „Орион“ направи уникална снимка на Луната. Особеното в нея е, че за първи път се вижда изцяло басейна на Източното море (Mare Orientale), разположен на самата граница между видимата и обратната страна на Луната. Въпреки името си („Източно“), то се намира на западния край на видимата страна (объркването идва от старата система за именуване на лунните посоки). Поради местоположението си, то е почти невидимо от Земята.

Общо екипажът на мисията „Артемида II“ предаде 100 GB данни.

"Орион" с астронавтите от мисията Artemis II все още е твърде далеч от Луната. Корабът намалява скоростта си и в момента тя е 0,7 km/s. Въпреки че от вчера е по-близо до Луната, земната гравитация постоянно "дърпа" капсулата назад и забавя нейната инерция.

Корабът се намира в специфичен регион, където влиянието на земната гравитация все още е доминиращо, но скоро ще навлезе в „сферата на влияние“ на Луната. В момента Орион е на 360 хил. км. от Земята и на 96 хил. км. от Луната.

Скорост от около 700 m/s (0,7 km/s) е типична за тази фаза на прехода между двете небесни тела. Корабът не използва двигателите си постоянно, той се движи по инерция по траекторията към Луната. Целта е скоростта да падне достатъчно, за да може при наближаване на Луната маневрите за влизане в орбита да бъдат извършени с минимален разход на гориво.

В понеделник, 6 април, в 21:45 часа българско време "Орион" ще се доближи максимално близо до Луната. Тогава ще започне шестчасово прелитане над повърхността на спътника, по време на което екипажът на мисията ще направи детайлни снимки на лунната повърхност.