"Орион" вече снима Луната

05 Апр. 2026Обновена
Траекторията на полета на "Орион"
Траекторията на полета на "Орион"

Екипажът на космическия кораб „Орион“ направи уникална снимка на Луната. Особеното в нея е, че за първи път се вижда изцяло басейна на Източното море (Mare Orientale), разположен на самата граница между видимата и обратната страна на Луната. Въпреки името си („Източно“), то се намира на западния край на видимата страна (объркването идва от старата система за именуване на лунните посоки). Поради местоположението си, то е почти невидимо от Земята.

Общо екипажът на мисията „Артемида II“ предаде 100 GB данни. 

NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)
This feed will provide continuous coverage of Artemis II mission activities with live commentary, beginning with tanking of the SLS (Space Launch System) roc...
YouTube

"Орион" с астронавтите от мисията Artemis II все още е твърде далеч от Луната. Корабът намалява скоростта си и в момента тя е 0,7 km/s. Въпреки че от вчера е по-близо до Луната, земната гравитация постоянно "дърпа" капсулата назад и забавя нейната инерция. 

Корабът се намира в специфичен регион, където влиянието на земната гравитация все още е доминиращо, но скоро ще навлезе в „сферата на влияние“ на Луната. В момента Орион е на 360 хил. км. от Земята и на 96 хил. км. от Луната. 

Скорост от около 700 m/s (0,7 km/s) е типична за тази фаза на прехода между двете небесни тела. Корабът не използва двигателите си постоянно, той се движи по инерция по траекторията към Луната. Целта е скоростта да падне достатъчно, за да може при наближаване на Луната маневрите за влизане в орбита да бъдат извършени с минимален разход на гориво.

В понеделник, 6 април, в 21:45 часа българско време "Орион" ще се доближи максимално близо до Луната. Тогава ще започне шестчасово прелитане над повърхността на спътника, по време на което екипажът на мисията ще направи детайлни снимки на лунната повърхност.

Още новини по темата

Развали се тоалетната на "Орион"
02 Апр. 2026

Artemis II полетя към Луната
02 Апр. 2026

НАСА отделя $20 милиарда, за да изгради бързо база на Луната
24 Март 2026

И през март няма да има полет до Луната
22 Февр. 2026

НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс
08 Февр. 2026

НАСА започва генерална репетиция за полета до Луната
01 Февр. 2026

НАСА стартира финалните тестове за полета към Луната
18 Яну. 2026

"Атина" излетя към Луната
27 Февр. 2025

Частна фирма праща апарат на Луната
21 Дек. 2024

Китай изпробва тухли от лунна почва в Космоса

17 Ноем. 2024

Зукърбърг представи революционни очила
26 Септ. 2024

Осемте лица на Луната изгряват в „Квадрат 500“
27 Юни 2023

НАСА определи астронавтите, които ще обиколят Луната
03 Апр. 2023

НАСА изстреля ракета към Луната
16 Ноем. 2022

