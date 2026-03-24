НАСА отделя $20 милиарда, за да изгради бързо база на Луната

24 Март 2026
Целта е връщането на американски астронавти на повърхността на Луната до 2028 г. и създаването на работеща база до 2030 г.
НАСА обяви намерението си да реализира проект за изграждане на постоянна лунна база - за целта агенцията ще похарчи през следващите 7 години 20 милиарда долара.

Новият администратор на НАСА, Джаред Айзъкман (който пое поста в края на 2025 г.), представи радикално обновен план за програмата "Артемида" (Artemis). 

На практика НАСА слага край на проекта Gateway, т.е. на плановете за изграждане на голяма станция в орбита около Луната. Вместо това ресурсите и компонентите, предназначени за нея, ще бъдат пренасочени директно към повърхността. С въпросните $20 милиарда ще бъде изградена устойчива инфраструктура, която да позволи на хора да живеят и работят на Луната дългосрочно.

Трябва да бъдат изградени основни модули за престой на астронавти и мобилни системи (роувъри). Освен тежки жилищни модули трябва да бъдат доставени системи за добив на ресурси на място (вода и кислород).

Проектът е в директно изпълнение на указа на президента Доналд Тръмп от декември 2025 г., който поставя за цел връщането на американски астронавти на повърхността до 2028 г. и създаването на работеща база до 2030 г.

Досега НАСА планираше Gateway да служи като междинна спирка. Критиците обаче смятаха това за излишно забавяне. Новата стратегия "директно към повърхността" цели да ускори американското присъствие в отговор на напредъка на китайската лунна програма.

Само след броени дни, през април 2026 г., се очаква стартът на мисията "Артемида 2", която ще изпрати четирима астронавти в орбита около Луната - първият пилотиран полет дотам от над 50 години. Година по-късно хора трябва да кацнат отново на спътника на Земята.

