Развали се тоалетната на "Орион"

Астронавтите успяха сами да поправят проблема

02 Апр. 2026

Малко след старта на летящия към Луната кораб "Орион" се повреди системата за управление на отпадъците. От НАСА официално потвърдиха за проблема, като уточниха, че екипажът ще трябва да прекара в космоса около 10 дни при тези условия. Час по-късно астронавтите все пак успяха сами да се справят с проблема, и тоалетната проработи.

Въпреки ограничените размери на капсулата, в която астронавтите ще бъдат затворени до 11 май, вътре има тоалетна, която макар и малка, има дори собствена врата. Тоалетната е поставена в отделен малък hygiene bay (хигиенен отсек) зад врата, за да има поне малко уединение в тясната капсула.

Цялата система е модерна, казва се Universal Waste Management System (UWMS), и проектирана да бъде по-компактна, лека и ефективна от тези, използвани в миналото. Тя струва милиони долари. UWMS е система, която създава въздушен поток (като слаб вакуум), маркучи с накрайници и т.н. и 

При подобни аварии астронавтите са принудени да използват специализирани системи за събиране на отпадъци в облеклото (подобни на високотехнологични пелени за възрастни), които са част от техните скафандри, или да разчитат на резервни контейнери, както преди повече от 50 г. са разчитали астронавтите от "Аполо".

Проблемите с тоалетните в космоса не са прецедент. По време на мисия Inspiration 4 капсулата на SpaceX – Crew Dragon, също се сблъска с теч в тоалетната система.

Обеми:

Обитаемият обем на "Орион" е около 9 кубични метра. Това е пространството, в което екипажът може реално да се движи. Целият обем на капсулата е около 19.5 кубични метра, но по-голямата част от него е заета от оборудване, компютри, системи за поддържане на живота и багаж.

Трудно е да се дефинира точна „подова“ площ, тъй като кабината е конусовидна и се използва триизмерно. Ако се опитаме да го проектираме като стая, това би било еквивалент на помещение от около 5 – 7 кв. м, но с висок таван, където хората буквално плуват един над друг.

