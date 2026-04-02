"Орион" ускори към Луната

Космическият кораб „Орион“ от мисията „Артемида-2“ напусна околоземната орбита тази нощ и започне същинската част от своето пътуване към Луната. След като достигна перигея "Орион" включи главния двигател и корабът успешно изпълни маневра за ускорение, за да излезе на траекторията на полета към Луната. В момента (13 часа, петък 3 април) корабът се намира на 120 хил км. от Земята и на 295 хил. км. от Луната. Той лети с 2.23 км./сек.

След маневрата екипът на НАСА започна да изготвя план за наблюдение на лунната повърхност – програма, по която екипажът ще се ръководи по време на шестчасовата сесия за наблюдение в понеделник, 6 април.

Астронавтите поздавиха семействата си в пряка връзка от "Орион". Единствената жена на борда - Кристина Кох, се похвали, че тя е действала като космически водопроводчик и е оправила тоалетната на капсулата. Канадецът Джеръми Хансен, който за пръв път пътува въобще в космоса, изрази съжаление, че не е летял в космоса по-рано. Астронавтите се оплакаха, че в капсулата им е студено, но от земята им дават инструкции как да повишат температурите. За астронавтите най-забавен е начина, по който спят. Кристина спи с главата надолу закачена за тавана - като прилеп, обясни командирът Рийд Уайзман. Самият Уайзман спи под командното табло, а Хансен се разполага между два денка. Виктор Глоувър пък спи завързан за креслото.

За първи път от десетилетия астронавти направиха снимки на планетата.