Русия напълно забрани вноса на западни компютри

В Русия забраниха „паралелния внос“ на компютри и компоненти на 22 марки. Забраната важи за лаптопи и компютри на Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu, за сървърно оборудване и инфраструктура на IBM, Hitachi, Intel, за компоненти и памети на Kingston и др..

Ограниченията влизат в сила от 27 май.

Паралелният внос беше разрешен в Русия през март 2022 г. - това е внос на оригинални стоки без съгласието на притежателите на правата. Оттогава списъкът с разрешените стоки беше преразглеждан неколкократно.

Министерството на промишлеността и търговията (Минпромторг) на Русия заяви, че проблеми след забрната няма да има, защото има достатъчно руски аналози. Руските власти използват този ход, за да стимулират търсенето на местни марки като Aquarius, Yadro, ICL и Depo. И към момента руските производители са увеличили пазарния си дял, но предимно в държавния сектор, докато при крайните потребители западните и китайските марки все още са предпочитани. Голяма част от руските производители всъщност използват и китайските части за да сглобят техниката си.

Смята се, че забраната на западните компютри и лаптопи ще доведе до рязък скок на вноса на китайска техника и до поскъпването й в рамките на 10-20%.

Докато лаптопите могат да бъдат заменени по-лесно, високотехнологичните компоненти (сървърни процесори и специализирани части на Intel) трудно намират адекватни руски аналози със същата производителност.

За крайните потребители в Русия забраната за внос означава, че намирането на официален сервиз или гаранционна поддръжка за марки като HP или Samsung ще стане още по-трудно.