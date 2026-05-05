Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия напълно забрани вноса на западни компютри

05 Май 2026
Pexels

В Русия забраниха „паралелния внос“ на компютри и компоненти на 22 марки. Забраната важи за лаптопи и компютри на Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu, за сървърно оборудване и инфраструктура на IBM, Hitachi, Intel, за компоненти и памети на Kingston и др..
Ограниченията влизат в сила от 27 май.
Паралелният внос беше разрешен в Русия през март 2022 г. - това е внос на оригинални стоки без съгласието на притежателите на правата. Оттогава списъкът с разрешените стоки беше преразглеждан неколкократно.

Министерството на промишлеността и търговията (Минпромторг) на Русия заяви, че проблеми след забрната няма да има, защото има достатъчно руски аналози. Руските власти използват този ход, за да стимулират търсенето на местни марки като AquariusYadroICL и Depo. И към момента руските производители са увеличили пазарния си дял, но предимно в държавния сектор, докато при крайните потребители западните и китайските марки все още са предпочитани. Голяма част от руските производители всъщност използват и китайските части за да сглобят техниката си. 

Смята се, че забраната на западните компютри и лаптопи ще доведе до рязък скок на вноса на китайска техника и до поскъпването й в рамките на 10-20%. 

Докато лаптопите могат да бъдат заменени по-лесно, високотехнологичните компоненти (сървърни процесори и специализирани части на Intel) трудно намират адекватни руски аналози със същата производителност.

За крайните потребители в Русия забраната за внос означава, че намирането на официален сервиз или гаранционна поддръжка за марки като HP или Samsung ще стане още по-трудно. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, компютри, лаптопи

Още новини по темата

Атаки с дронове и блокиран интернет парализираха Москва
05 Май 2026

Дронове извадиха от строя руски танкери
03 Май 2026

Русия национализира над 800 компании
02 Май 2026

Заради войната и емиграцията Русия отчита небивала липса на работници
28 Апр. 2026

В десетката на най-богатите руснаци вече няма опоненти на Путин
23 Апр. 2026

На жителите на руски град на Черно море е препоръчано да не излизат навън
22 Апр. 2026

Украйна удари руски завод за дронове
19 Апр. 2026

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Великденското примирие между Русия и Украйна остана само на хартия
12 Апр. 2026

Путин се опитва да пробие петролните санкции срещу Русия

01 Апр. 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище
29 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа