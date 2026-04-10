Разкрита е схема за изтичане на съобщения от WhatsApp

В САЩ е заведен колективен иск заради липса на поверителност и изтичане на данни от платформата за съобщения WhatsApp. Той е срещу компанията майка Meta Platforms Inc. и други свързани фирми заради споделяне на частни съобщения с трети страни. Дело № 3:26-cv-02615 е заведено в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния.

Ищците твърдят, че WhatsApp, Meta Platforms Inc. и Accenture са прихванали и споделили неправомерно уж недостъпни за странични хора съобщения. Според тях компаниите са представяли приложението като сигурна платформа, където потребителите могат да комуникират спокойно. В действителност WhatsApp и Meta са прихващали, чели, съхранявали, осъществявали достъп и/или преглеждали лични съобщения.

„Хора, подаващи сигнали за нередности, са информирали федералните следователи, че служители на Meta и външни изпълнители са имали широк достъп до съдържанието на съобщенията в WhatsApp, които е трябвало да бъдат криптирани и недостъпни - се казва в колективния иск. - Тайното прихващане, четене, съхраняване, достъп и/или преглеждане на съобщенията, за които е гарантирано, че са поверителни, включително без адекватно разкриване на тази информация пред потребителите, е сериозно посегателство върху неприкосновеността на личния живот“.

Вносители на иска са Брайън Ширази и Нида Самсън, които представляват потребители на WhatsApp в САЩ, ползвали платформата от 5 април 2016 г. насам. Те твърдят, че WhatsApp и Meta са нарушили законите за поверителност, като са позволили на себе си, на свои служители, на подизпълнители от Accenture и/или на трети страни да преглеждат съдържанието на комуникациите в WhatsApp без съгласие на потребителите.

Това е станало въпреки маркетинговите материали на WhatsApp, в които се посочва, че „дори WhatsApp“ не може да вижда лични съобщения. Същевременно платформата не иска от потребителите съгласие, че комуникацията им ще бъде прихващана, четена, съхранявана, достъпвана и/или преглеждана.

Според иска, компаниите са виновни за нарушаване на договор, както и на: законите за поверителност на Калифорния, законите за измамите и съхранение на данни, закона за фалшива реклама и нелоялна конкуренция и закона за подслушване и електронно наблюдение на Пенсилвания.

Как работи схемата за изтичане на данни

Наред с "по-широка мрежа от външни изпълнители, които може да са в различни страни", в иска конкретно се сочи Accenture като един от изпълнителите, участващи в модерирането на съдържание. Компанията е водеща в стратегическо консултиране, технологиите, облачните услуги, изкуствения интелект и др. Тя има над 700 000 служители по света, като помага на над 40 индустрии да внедряват иновации и да оптимизират производствени процеси.

Според ищците схемата работи чрез функцията за оплаквания: когато се кликне върху „оплакване“, едновременно с това се изпращат и няколко скорошни съобщения, включително прикачени файлове. Тези данни се декриптират и прехвърлят на трети страни, чиито служители ръчно преглеждат и може да запазят записите.

Същевременно потребителите не са били правилно уведомени за тази практика, което противоречи на твърденията на Meta за поверителност на съобщенията и за пълно криптиране. По-рано от компанията на милиардера Марк Зукърбърг заявиха, че достъпът до съобщения е възможен само в ограничени случаи - например, за оплаквания - и се използва за целите на сигурността. В иска обаче се твърди, че практиката е по-широко разпространена.

В спора задочно се включи основателят на Telegram Павел Дуров, който написа във "Фейсбук": „Криптирането на WhatsApp може да е най-голямата потребителска измама в историята, подвеждаща милиарди потребители. Въпреки твърденията си, услугата чете съобщения и ги споделя с трети страни. Telegram никога не е правил това – и никога няма да го направи“.