Млада жена ще получи 6 млн. долара обезщетение от Meta и YouTube

Тя обвинява компаниите, че създават пристрастяващо съдържание, което е увредило психиката ѝ

Днес, 12:44
Семейства, загубили свои близки вследствие на самоубийство, причинено от пристрастяване към социалните медии, са се събрали пред Върховния съд на Лос Анджелис, Калифорния.
Семейства, загубили свои близки вследствие на самоубийство, причинено от пристрастяването към социалните медии, са се събрали пред Върховния съд на Лос Анджелис, Калифорния.

Жури в Лос Анджелис постанови безпрецедентна победа за млада жена, която заведе дело срещу технологичните гиганти Meta и YouTube заради пристрастяването си към социалните мрежи в детството.

Журито присъди на жената да бъде платено обезщетение в размер на 6 млн. долара, като Meta трябва да плати 70%, а YouTube – останалата част. На журито в Лос Анджелис са необходими почти девет дни обсъждания, за да стигне до своето решение. Съдебният процес, свързан с твърденията за вредата от социалните медии върху младите хора, е първият по рода си. Съдебните заседатели изслушаха мениджъри от Meta и YouTube, информатори, експертни свидетели по въпросите на социалните медии и зависимостта, както и 20-годишната жена, която е в центъра на делото и която в съдебното производство е известна с инициалите К. Г. М.

К. Г. М. твърди, че е пристрастена към YouTube от шестгодишна възраст, а към Instagram – от девет, което, според нея, е оказало вредно влияние върху благосъстоянието ѝ. Тя казва, че на 10-годишна възраст е изпаднала в депресия и в резултат на това е започнала да се самонаранява. Използването на социалните медии е довело до обтегнати отношения с семейството ѝ и в училище. Когато е била на 13 години, терапевтът на ѝ е поставил диагноза "дисморфично разстройство" и "социална фобия", които К. Г. М. приписва на използването на Instagram и YouTube. Адвокатите на младата жена твърдят, че случаят ѝ е типичен пример за това, с което се сблъскват десетки хиляди млади хора в социалните медии и в реалния живот.

И двете компании последователно отричат да са допуснали нарушения. YouTube определи повдигнатите обвинения като "просто неверни", а Meta заяви, че проблемите с психичното здраве на К. Г. М са били предизвикани от труден семеен живот и че използването на социалните медии не носи вина за това.

Още новини по темата

20% от видеата в YouTube за нови потребители са нискокачествени
28 Дек. 2025

Забрана за интернет профили на деца в Австралия бе срещната на нож
03 Дек. 2025

Meta скрила доказателства за вредата от Facebook
23 Ноем. 2025

Meta представи нов модел AI очила

18 Септ. 2025

Австралия забранява YouTube за непълнолетни
30 Юли 2025

"Мета" спира политическите реклами във Facebook и Instagram в ЕС
25 Юли 2025

Зукърбърг и шефовете на Meta се отърваха от съд срещу $8 млрд.
17 Юли 2025

EK глоби Apple и Meta с общо 700 млн. евро

23 Апр. 2025

"Мета" блокира излъчването на живо от деца
08 Апр. 2025

Meta пуска асистент с изкуствен интелект в ЕС

20 Март 2025

"Фейсбук" спира проверката на факти
07 Яну. 2025

Австралия наложи данък "новини" на Meta и Google
16 Дек. 2024

TikTok не видя нищо лошо в съдържанието за крайнодесния Джорджеску
03 Дек. 2024

"Фейсбук" и "Инстаграм" ще предлагат в ЕС версия с по-малко реклами
12 Ноем. 2024

