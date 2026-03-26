Млада жена ще получи 6 млн. долара обезщетение от Meta и YouTube

Жури в Лос Анджелис постанови безпрецедентна победа за млада жена, която заведе дело срещу технологичните гиганти Meta и YouTube заради пристрастяването си към социалните мрежи в детството.

Журито присъди на жената да бъде платено обезщетение в размер на 6 млн. долара, като Meta трябва да плати 70%, а YouTube – останалата част. На журито в Лос Анджелис са необходими почти девет дни обсъждания, за да стигне до своето решение. Съдебният процес, свързан с твърденията за вредата от социалните медии върху младите хора, е първият по рода си. Съдебните заседатели изслушаха мениджъри от Meta и YouTube, информатори, експертни свидетели по въпросите на социалните медии и зависимостта, както и 20-годишната жена, която е в центъра на делото и която в съдебното производство е известна с инициалите К. Г. М.

К. Г. М. твърди, че е пристрастена към YouTube от шестгодишна възраст, а към Instagram – от девет, което, според нея, е оказало вредно влияние върху благосъстоянието ѝ. Тя казва, че на 10-годишна възраст е изпаднала в депресия и в резултат на това е започнала да се самонаранява. Използването на социалните медии е довело до обтегнати отношения с семейството ѝ и в училище. Когато е била на 13 години, терапевтът на ѝ е поставил диагноза "дисморфично разстройство" и "социална фобия", които К. Г. М. приписва на използването на Instagram и YouTube. Адвокатите на младата жена твърдят, че случаят ѝ е типичен пример за това, с което се сблъскват десетки хиляди млади хора в социалните медии и в реалния живот.

И двете компании последователно отричат да са допуснали нарушения. YouTube определи повдигнатите обвинения като "просто неверни", а Meta заяви, че проблемите с психичното здраве на К. Г. М са били предизвикани от труден семеен живот и че използването на социалните медии не носи вина за това.