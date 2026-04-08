Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

YouTube ядоса потребителите с 90-секундни реклами

Платформата експериментира с формати, които излизат извън собствените ѝ правила

Днес, 15:09
Pixabay

Потребители на YouTube започнаха масово да сигнализират за нов тип реклами в приложението за смарт телевизори — цели 90 секунди, при това без възможност за пропускане. Информацията се разпространи първоначално чрез публикации в социалните мрежи и форуми като Reddit, а впоследствие бе потвърдена и от технологични издания, предава дир.бг.

Новият формат сериозно противоречи на досегашната политика на платформата, според която непропускаемите реклами не трябва да надвишават 30 секунди. Именно това прави ситуацията още по-интересна — изглежда, че компанията експериментира с формати, които излизат извън собствените ѝ правила.

Само преди месец Google обяви въвеждането на 30-секундни реклами без опция за пропускане за телевизионните приложения, като в същото време обеща по-кратки — до 15 секунди — рекламни блокове в мобилните устройства. Сега обаче се появява нов, значително по-дълъг формат, който променя изцяло усещането при гледане.

Тази стъпка може да се разглежда като част от по-агресивна стратегия за монетизация. С увеличаването на продължителността и ограниченията при рекламите, платформата все повече започва да наподобява традиционната телевизия — нещо, което вероятно не е случайно.

Наблюдатели смятат, че целта е да се насърчи преминаването към платения абонамент YouTube Premium, който премахва рекламите напълно. Засега обаче от компанията няма официален коментар, което оставя въпроса дали става дума за тест или за трайна промяна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

YouTube

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?