20% от видеата в YouTube за нови потребители са нискокачествени

Повече от 20% от видеоклиповете, които алгоритъмът на YouTube показва на новите потребители, са "AI slop" - нискокачествено съдържание, генерирано от изкуствен интелект, предназначено за натрупване на гледания. Това показва проучване на компанията за видеомонтаж Kapwing, цитирано от Гардиън.

Компанията е проучила 15 000 от най-популярните YouTube канали в света - топ 100 във всяка страна - и е установила, че 278 от тях съдържат само AI slop. Заедно тези AI slop канали са натрупали над 63 милиарда преглеждания и 221 милиона абонати, генерирайки около 117 милиона долара (90 милиона лири) приходи годишно, според приблизителни изчисления.

Изследователите също така са създали нов YouTube акаунт и са установили, че 104 от първите 500 видеоклипа, препоръчани в него, са AI slop. Една трета от 500-те видеоклипа са "brainrot" - категория, която включва AI slop и друго нискокачествено съдържание, създадено с цел да се печели от вниманието на зрителите.

Каналите, открити от Kapwing, са разпространени и гледани в целия свят. Те имат милиони абонати: в Испания 20 млн. души, или почти половината от населението на страната, следят популярните AI канали. AI каналите имат 18 млн. последователи в Египет, 14,5 млн. в САЩ и 13,5 млн. в Бразилия.

Bandar Apna Dost, най-гледаният канал в проучването, е базиран в Индия и вече има 2,4 милиарда преглеждания. Той представя приключенията на антропоморфна маймуна резус и мускулест герой, моделиран по образа на Невероятния Хълк, който се бори с демони и пътува с хеликоптер, направен от домати. Kapwing изчисли, че каналът може да спечели до 4,25 милиона долара. Рохини Лакшане, изследовател в областта на технологиите и цифровите права, заяви, че популярността на Bandar Apna Dost най-вероятно се дължи на абсурдността му, хипермаскулинните му тропи и факта, че няма сюжет, което го прави достъпен за нови зрители.

Pouty Frenchie, базиран в Сингапур, има 2 млрд. преглеждания и изглежда е насочен към деца. Той разказва за приключенията на френски булдог - пътуване до гора от бонбони, ядене на кристално суши - много от които са съпроводени от саундтрак с детски смях. Kapwing оценява, че каналът печели близо 4 млн. долара годишно. Cuentos Facinantes, базиран в САЩ, също изглежда насочен към деца с анимационни сюжети и има 6,65 млн. абонати, което го прави каналът с най-много абонати в проучването.

Макар създателите на AI slop да са навсякъде, много от тях са от англоговорящи страни с относително силна интернет връзка, където средната заплата е по-малка от сумата, която могат да спечелят в YouTube. "Това са предимно страни със среден доход като Украйна, много хора в Индия, Кения, Нигерия, доста хора в Бразилия. Виждате и Виетнам. Места с относителна свобода в интернет за достъп до социални медии", казва журналистът Макс Рийд.

Констатациите са моментна снимка на бързо разрастващата се индустрия, която насища големите социални медийни платформи - от X до Meta и YouTube - и определя нова ера на съдържание: деконтекстуализирано, пристрастяващо и международно. Анализ на "Гардиън" тази година установи, че близо 10% от най-бързо развиващите се канали на YouTube са били "изкуствен интелект помия", натрупвайки милиони гледания въпреки усилията на платформата да ограничи "неавтентичното съдържание".