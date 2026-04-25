Meta и Microsoft съкращават 20 000 служители заради AI

Meta и Microsoft съкращават близо 20 000 служители след скорошните масови орязвания на работни места и в други технологични гиганти, като Amazon и Oracle, както и в множество по-малки компании от тази сфера.

Говорител на Meta потвърди, че компанията е уведомила служителите си с меморандум по имейлите, че планира да съкрати 10% от работната си сила - приблизително 8000 души. Освен това няма да запълва хиляди други свободни в момента позиции, за които е наемала работници.

Ключова причина за съкращенията са увеличените разходи на Meta в други области, най-вече в изкуствения интелект (AI), за които тази година тя ще похарчи $135 млрд. Това е приблизително равно на сумата, която е похарчила за AI в предходните три години взети заедно.

Марк Зукърбърг, съосновател и главен изпълнителен директор на Meta, още през януари подсказа, че ще съкращава работни места. Той заяви, че е видял колко по-продуктивни са станали работниците, които разчитат в голяма степен на инструменти с AI, и че един човек вече може да завърши проекти, които преди биха изисквали голям екип. „Мисля, че 2026-а ще бъде годината, в която изкуственият интелект ще започне драстично да променя начина, по който работим“, каза Зукърбърг, чиято компания вече съкрати 2000 човека в началото на годината.

Microsoft същевременно е обявила на своите служители, че ще предложи доброволно пенсиониране на 7% от персонала си в САЩ, който в момента наброява 125 000 човека. Това означава близо 9000 души.

Преди малко повече от месец и Amazon обяви, че ще освободи близо 16 000 работници, с което общият брой съкратени в компанията през тази година нарасна на 30 000. В началото на този месец и Oracle предприе стъпки за съкращаване на общо 30 000 работни места.

Тенденцията засегна и по-малки играчи на технологичния пазар. Block съкрати близо половината от персонала си, общо над 4000 работници, а Snap - около 1000.

Почти всички компании от сектора посочват като причина нарастващите възможности на технологиите за изкуствен интелект или увеличените инвестиции за тези технологии, както и осъзнатата нужда от по-малко служители.

Всички тези фирми харчат стотици милиарди долари годишно за изграждане на инфраструктура за AI, като същевременно опитват да се справят с прекомерното наемане на персонал, предизвикано от ковид пандемията. Много икономисти и експерти в индустрията се опасяват, че трудовата криза вече е налица, предвид скоростта с която изкуственият интелект се разпространява в корпоративна Америка.

Обобщените данни сочат, че само от началото на 2026 г.са съкратени над 92 000 технологични работници, с което общият им брой е доститнал почти 900 000 от 2020 г. насам.