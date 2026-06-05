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Извънредната ситуация на МКС е отменена

06 Юни 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

НАСА отмени извънредната ситуация на борда на Международната космическа станция, при която се наложи 5-ма нейни астронавти да се преместят в космическия кораб SpaceX Dragon заради изтичане на кислород, информира CNN.

Пропускът е бил установен в руския модул "Звезда" на МКС в района на люка за скачване. За проблема се знае от известно време, но в петък ситуацията се влошила и от Роскосмос взели решение да се направи обстоен преглед и, евентуално, ремонт на модула Звезда. Докато траела процедурата американските астронавти се преместили в капсулата на космическия кораб SpaceX Dragon от съображения за сигурност. От руската космическа агенция информират, че са открити две места, от които станцията губи кислород, но те не застрашават живота и здравето на екипажа на МКС. Затова от НАСА са взели решение нейните астронавти да се завърнат в станцията.

Все пак загубата на кислород през микропукнатини в ръкава, който свързва люка за скачване с останалата част на МКС е сериозен проблем. За него се знае от години и опитите за откриването и запушването на течовете продължават. Това е проблем за поддръжката на МКС, за която от НАСА са заявили готовност да продължават до 2030 година, докато от Роскосмос, основният партньор в управлението на космическия модул, не смятат да участват в работата по станцията след 2028-ма година, уточнява CNN.

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