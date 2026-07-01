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Започва първа фаза за изграждането на постоянна база на Луната

Следващите етапи предвиждат изграждането на първите херметизирани жилищни модули

Днес, 15:09
Pixabay

НАСА стартира фаза 1 за реализацията на постоянната база на Луната, за която се отпускат 590 милиона долара на три компании, съобщиават "Асошиейтед прес" и БНР. Стратегията включва четири мисии за доставянето на научни инструменти и други товари до Луната. Тези инициативи са част от плана за изграждане на инфраструктура с помощта на роботизирани машини, която да бъде използвана за бъдещи пилотирани мисии.

Изпълнителният директор на програмата за лунната база Карлос Гарсия-Галан казва, че това е част от първия етап за създаването и на постоянно лунно селище, в което астронавтите да живеят и работят. Очаква се да продължи до 2028 г. и да струва около 10 милиарда долара.

Фази 2 и 3 предвиждат изграждането на първите херметизирани жилищни модули на Луната, както и инсталирането на електроенергийни системи.

Но американските законодатели предупреждават, че китайските успехи могат да поставят под въпрос технологичното лидерство на Съединените щати в Космоса. Имено с този аргумент конгресмените от двете основни партии подкрепят увеличаването на финансирането за лунните мисии.

Въпреки това НАСА вече се сблъсква с трудности. Компанията Blue Origin, основана от Джеф Безос, трябваше да изпрати прототип на своя голям роботизиран спускаем апарат Blue Moon до южния полюс на Луната. Районът е от стратегическо значение, защото може би съдържа значителни запаси от воден лед. Той би служил за производството на ракетно гориво или за питейна вода.  

В същото време администрацията на Доналд Тръмп предложи почти 50-процентно намаление на бюджета на НАСА за научни изследвания. У величават обаче средствата за изграждането на лунната база с цел "утвърждаване на американското лидерство". Създаването на постоянно човешко селище на Луната поставя и редица технологични, политически и етични въпроси, чието решаване изисква още години работа.

 

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Ключови думи:

НАСА, луна

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