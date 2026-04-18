ФБР разследва мистериозни изчезвания и смърт на учени

Всички те са участвали в ключови проекти на НАСА и армията

18 Апр. 2026
Уилям Нийл Маккасланд, пенсиониран генерал от ВВС, е поредният мистериозно изчезнал, свързан със секретни проучвания
Уилям Нийл Маккасланд, пенсиониран генерал от ВВС, е поредният мистериозно изчезнал, свързан със секретни проучвания

ФБР започна официално разследване на поредицата от мистериозни изчезвания или смърт на учени с достъп до чувствителна информация. Това съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит в "Туитър".

„В светлината на неотдавнашните и основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом работи активно с всички съответни агенции и ФБР, за да прегледа цялостно всички случаи заедно и да идентифицира всички потенциални общи черти, които може да съществуват“, каза Ливит.

Няколко учени, свързани с НАСА, ядрени изследвания, аерокосмически програми и секретни проекти, изчезнаха или се оказаха мъртви през последните няколко години. Много от тях, включително изследователи от Лабораторията за реактивно движение на НАСА и Националната лаборатория Лос Аламос, са имали достъп до чувствителна информация за космически мисии, ядрени технологии или усъвършенствани отбранителни системи, пишат американските медии.

В четвъртък Тръмп разкри, че е бил информиран за мистериозните случаи, чийто брой вече е 11. На въпрос на  FOX News дали изчезванията и смъртните случаи са случайни или потенциално свързани той отговори: „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“.

Темата излезе отново на дневен ред, след като на 28 февруари изчезна Уилям Нийл Маккасланд, пенсиониран генерал от ВВС. За последно е бил видян да напуска дома си в Ню Мексико без телефон, други устройства и дори без очилата си. Носел само пистолет, а съпругата му казала на диспечерите на 911, че изглежда се опитва „да не бъде намерен“.

Странните обстоятелства около изчезването на генерала са почти идентични с тези при четири други случая, случили се между май и август 2025 г. в Югозападната част на САЩ. И четиримата изчезнали са свързани с Маккасланд чрез работата му в Изследователската лаборатория на военновъздушните сили (AFRL), базирана във военновъздушната база Райт-Патерсън.

Една от тях е 60-годишната Моника Хасинто Реза, която участва в проект за изучаване на металите, използвани в ракетните двигатели. Тя изчезна на 22 юни миналата година, докато беше на поход с приятели в Калифорния. Малко по-рано е назначена за директор на Групата за обработка на материали в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Другите три изчезвания са свързани с работници в някои от най-важните ядрени съоръжения в Америка и тримата са видени за последно да излизат от домовете си без телефони или ключове, точно както Маккасланд. 48-годишният Стивън Гарсия изчезна безследно на 28 август миналата година. За последно е видян да напуска дома си в Албакърки, Ню Мексико, пеша, носейки само пистолет. Той е работел като подизпълнител на Националния кампус за сигурност в Канзас Сити (KCNSC), голямо съоръжение в Албакърки, което произвежда над 80% от всички неядрени компоненти, използвани за изграждането на ядрените оръжия.

Антъни Чавес и Мелиса Касиас са работили в Националната лаборатория в Лос Аламос (LANL), един от най-важните ядрени изследователски центрове в страната. 79-годишният Чавес е работил в лабораторията до пенсионирането си през 2017 г. 54-годишната Касиас е била административен асистент там и е имала най-високо ниво на достъп до секретна информация.

И тримата са видени за последно да напускат домовете си в Ню Мексико пеша, оставяйки колите, ключовете, портфейлите и телефоните си, преди да изчезнат безследно. Полицията няма никаква нова информация по случаите от миналата година.

Други петима учени в ключови области на изследванията са починали през последните няколко години при мистериозни обстоятелства. 34-годишната Ейми Ескридж се застрелва в дома си в Хънтсвил, Алабама, на 11 юни 2022 г. Нито полицията, нито съдебните лекари обаче са разкрили публично подробности за провеждано разследване. Преди смъртта си тя се опитва да разработи антигравитационна технология - начин за контролиране или елиминиране на гравитацията, което би могло да революционизира космическите пътувания и производството на енергия.

Ядреният физик Нуно Лоурейро и астрофизикът Карл Грилмайър бяха застреляни в домовете си. Лоурейро е автор на революционни изследвания в областта на ядрения синтез, които един ден могат да преобърнат енергийната индустрия, отбелязват анализатори. За неговото убийство бе заподозрян португалецът Клаудио Невеш Валенте, който по-късно се самоуби. 

Работата на Грилмайър с NEOWISE и NEO Surveyor на НАСА също е свързана с Военновъздушните сили, тъй като телескопите използват същите системи, на които военните разчитат за проследяване на сателити и ракети.

Учените от НАСА Майкъл Дейвид Хикс и Франк Майвалд, които също са работили в Лабораторията за реактивно движение, починаха при неизяснени обстоятелства. 61-годишният Майвалд бе водещ изследовател в проект, който трябва да помогне на бъдещи космически мисии да открият ясни признаци на живот в други светове. 59-годишният Хикс е участвал в проекта DART на НАСА, целящ да проучи дали хората могат да отклоняват опасни астероиди от Земята.

Още новини по темата

НАСА изстреля 4-ма астронавти до Международната космическа станция
13 Февр. 2026

НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс
08 Февр. 2026

НАСА връща предсрочно екипаж от МКС заради болен астронавт
08 Яну. 2026

НАСА загуби връзка с космически апарат
11 Дек. 2025

Мъск влезе в открит конфликт с НАСА
22 Окт. 2025

NASA забранява на китайски граждани да участват в програмите ѝ

11 Септ. 2025

Космическите "заложници" се върнаха на Земята
19 Март 2025

НАСА започна съкращения заради заповед на Тръмп
12 Март 2025

Blue Ghost 1 успешно кацна на Луната
02 Март 2025

Сондата на НАСА оцеля след "допира" до Слънцето
28 Дек. 2024

НАСА отложи полета до Луната
05 Дек. 2024

Наученото на Луната е само спирка по пътя до Марс

03 Ноем. 2024

Шефът на НАСА идва в България
17 Окт. 2024

Екипажът на Boeing Starliner може да остане на МКС до 2025 г.
09 Авг. 2024

