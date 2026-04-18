ФБР разследва мистериозни изчезвания и смърт на учени

ФБР започна официално разследване на поредицата от мистериозни изчезвания или смърт на учени с достъп до чувствителна информация. Това съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит в "Туитър".

„В светлината на неотдавнашните и основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом работи активно с всички съответни агенции и ФБР, за да прегледа цялостно всички случаи заедно и да идентифицира всички потенциални общи черти, които може да съществуват“, каза Ливит.

Няколко учени, свързани с НАСА, ядрени изследвания, аерокосмически програми и секретни проекти, изчезнаха или се оказаха мъртви през последните няколко години. Много от тях, включително изследователи от Лабораторията за реактивно движение на НАСА и Националната лаборатория Лос Аламос, са имали достъп до чувствителна информация за космически мисии, ядрени технологии или усъвършенствани отбранителни системи, пишат американските медии.

В четвъртък Тръмп разкри, че е бил информиран за мистериозните случаи, чийто брой вече е 11. На въпрос на FOX News дали изчезванията и смъртните случаи са случайни или потенциално свързани той отговори: „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“.

Темата излезе отново на дневен ред, след като на 28 февруари изчезна Уилям Нийл Маккасланд, пенсиониран генерал от ВВС. За последно е бил видян да напуска дома си в Ню Мексико без телефон, други устройства и дори без очилата си. Носел само пистолет, а съпругата му казала на диспечерите на 911, че изглежда се опитва „да не бъде намерен“.

Странните обстоятелства около изчезването на генерала са почти идентични с тези при четири други случая, случили се между май и август 2025 г. в Югозападната част на САЩ. И четиримата изчезнали са свързани с Маккасланд чрез работата му в Изследователската лаборатория на военновъздушните сили (AFRL), базирана във военновъздушната база Райт-Патерсън.

Една от тях е 60-годишната Моника Хасинто Реза, която участва в проект за изучаване на металите, използвани в ракетните двигатели. Тя изчезна на 22 юни миналата година, докато беше на поход с приятели в Калифорния. Малко по-рано е назначена за директор на Групата за обработка на материали в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Другите три изчезвания са свързани с работници в някои от най-важните ядрени съоръжения в Америка и тримата са видени за последно да излизат от домовете си без телефони или ключове, точно както Маккасланд. 48-годишният Стивън Гарсия изчезна безследно на 28 август миналата година. За последно е видян да напуска дома си в Албакърки, Ню Мексико, пеша, носейки само пистолет. Той е работел като подизпълнител на Националния кампус за сигурност в Канзас Сити (KCNSC), голямо съоръжение в Албакърки, което произвежда над 80% от всички неядрени компоненти, използвани за изграждането на ядрените оръжия.

Антъни Чавес и Мелиса Касиас са работили в Националната лаборатория в Лос Аламос (LANL), един от най-важните ядрени изследователски центрове в страната. 79-годишният Чавес е работил в лабораторията до пенсионирането си през 2017 г. 54-годишната Касиас е била административен асистент там и е имала най-високо ниво на достъп до секретна информация.

И тримата са видени за последно да напускат домовете си в Ню Мексико пеша, оставяйки колите, ключовете, портфейлите и телефоните си, преди да изчезнат безследно. Полицията няма никаква нова информация по случаите от миналата година.

Други петима учени в ключови области на изследванията са починали през последните няколко години при мистериозни обстоятелства. 34-годишната Ейми Ескридж се застрелва в дома си в Хънтсвил, Алабама, на 11 юни 2022 г. Нито полицията, нито съдебните лекари обаче са разкрили публично подробности за провеждано разследване. Преди смъртта си тя се опитва да разработи антигравитационна технология - начин за контролиране или елиминиране на гравитацията, което би могло да революционизира космическите пътувания и производството на енергия.

Ядреният физик Нуно Лоурейро и астрофизикът Карл Грилмайър бяха застреляни в домовете си. Лоурейро е автор на революционни изследвания в областта на ядрения синтез, които един ден могат да преобърнат енергийната индустрия, отбелязват анализатори. За неговото убийство бе заподозрян португалецът Клаудио Невеш Валенте, който по-късно се самоуби.

Работата на Грилмайър с NEOWISE и NEO Surveyor на НАСА също е свързана с Военновъздушните сили, тъй като телескопите използват същите системи, на които военните разчитат за проследяване на сателити и ракети.

Учените от НАСА Майкъл Дейвид Хикс и Франк Майвалд, които също са работили в Лабораторията за реактивно движение, починаха при неизяснени обстоятелства. 61-годишният Майвалд бе водещ изследовател в проект, който трябва да помогне на бъдещи космически мисии да открият ясни признаци на живот в други светове. 59-годишният Хикс е участвал в проекта DART на НАСА, целящ да проучи дали хората могат да отклоняват опасни астероиди от Земята.