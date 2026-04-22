НАСА се заема с "атлас на Вселената"

Космическият телескоп "Роман" ще открие десетки хиляди планети и ще даде представа колко светове съществуват

Днес, 12:43
НАСА представи нов космически телескоп, който ще изследва огромни области от Вселената в търсене на планети извън Слънчевата система и ще проучва загадките на тъмната материя и тъмната енергия.

Космическият телескоп "Роман" се очаква да открие десетки хиляди планети и да даде по-ясна представа колко подобни светове съществуват. "Роман" ще даде на Земята нов атлас на Вселената“, заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман на пресконференция в космическия център "Годар" в Мериленд, където телескопът беше представен.

Съоръжението с дължина 12 метра и големи слънчеви панели ще бъде транспортирано до Флорида преди изстрелване със ракета на "СпейсЕкс", планирано най-рано за септември, предават БГНЕС и АФП. Телескопът, чието изграждане е струвало над 4 милиарда долара и е отнело повече от десетилетие, носи името на астронома Нанси Грейс Роман, наричана "майката на Хъбъл".

С поле на наблюдение поне 100 пъти по-голямо от това на "Хъбъл", телескопът ще сканира огромни региони от позиция на 1,5 милиона километра от Земята. Очаква се той да изпраща по 11 терабайта данни дневно. "През първата година ще изпратим повече данни, отколкото "Хъбъл" за целия си живот", заяви инженерът Марк Мелтън. Широкоъгълната му оптика ще позволи да се направи преброяване на обектите във Вселената. Тази информация ще помогне да се определят ключови области за по-задълбочени изследвания с други телескопи, включително "Джеймс Уеб".

Телескопът ще изучава и невидимото - тъмната материя и тъмната енергия, които според учените съставляват около 95% от Вселената. Смята се, че тъмната материя държи галактиките заедно, а тъмната енергия ускорява разширяването на Вселената.

Благодарение на инфрачервените си възможности "Роман" ще наблюдава светлина отпреди милиарди години, което ще позволи поглед назад във времето и по-добро разбиране на тези явления.

В комбинация с европейския телескоп "Евклид" и обсерваторията "Вера Рубин" в Чили, новият инструмент ще изследва как тъмната материя се разпределя във времето и с каква скорост се отдалечават галактиките. Според учените откритията могат да променят фундаментално разбирането ни за структурата на Вселената.

