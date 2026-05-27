Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАСА ще прати роботи, дронове и роувъри на Луната

Целта е да проучи теренът, на който ще се изгражда научната база там

Днес, 08:55
НАСА публикува рисунки на бъдещата лунна база с жилища, енергийни системи и роувъри
НАСА
НАСА публикува рисунки на бъдещата лунна база с жилища, енергийни системи и роувъри

Роботизирани спускаеми апарати, скачащи дронове и високопроходими превозни средства. Това са част от плановете на американската космическа агенция НАСА за изграждане на база на Луната, съобщени тази нощ. Идеята е машините да картографират и изследват тежкия лунен терен, за да се подготви още по-добре кацането на хора там. 

САЩ искат да стъпят на Луната, преди мандатът на президента Доналд Тръмп да изтече през 2029 г. Конкуренция обаче е Китай, който напредва сериозно със своите планове да изпрати хора до 2030 г., пише в свой материал BBC. В понеделник китайците изстреляха поредния си космически кораб - Шънджоу-23, изпращайки астронавти до космическата станция Тянгун.

През март НАСА обяви програма на стойност $20 млрд. за изграждане до 2032 г. на постоянна база, захранвана от ядрена и слънчева енергия на южния полюс на Луната. Тя би позволила на САЩ да провеждат научни експерименти, потенциално да добиват ценни ресурси и да направят пътуването до Марс по-лесно.

Но мнозина експерти смятат, че графикът на НАСА е нереалистичен. Въпреки успеха с полета на четирима астронавти в лунна орбита по време на мисията Artemis II през април, има голяма вероятност Китай да бъде следващата страна, изпратила хора на повърхността на Луната.

Сега, преди да тръгнат астронавти натам, космическата агенция иска да прати роботизирани спускаеми апарати и скачащи дронове, за да изследват и картографират трудния терен. Ще бъдат използвани и превозни средства, които да возят астронавти по лунната повърхност и да пренасят носят комуникационни и научни инструменти.

Тази нощ НАСА съобщи, че няколко компании, включително Blue Origin, Intuitive Machines и Astrobotic, са получили договори за изграждане на машините. НАСА иска лунният модул на Blue Origin, наречен Endurance, да може да извършва прецизни кацания, както и да има автономна навигация и контрол. Очаква се и модулът Griffin-1 на Astrobotic да кацне в кратера Нобиле близо до Южния полюс.

Машините ще доставят и научни инструменти, включително камери с висока резолюция и уреди, които използват отразена лазерна светлина, за да помогнат на апарата да се приземи. 

Това роботизирано проучване трябва да продължи до 2029 г., с общо 25 изстрелвания и 4 метрични тона товари, кацнали на Луната, заяви Карлос Гарсия-Галан, изп.-директор на програмата Moon Base. Следващата стъпка на НАСА трябва да е да изгради ядрени и слънчеви енергийни съоръжения, включително реактори за ядрено делене.

Крайната цел е до 2032 г. хора да може да живеят на Луната в „полупостоянни“ жилища. Южният полюс е особено привлекателен, защото замръзналата вода може да се използва за питейни нужди или за производство на кислород.

Плановете на НАСА обаче разчитат на космически кораб, който може безопасно да транспортира хора до Луната. Компанията на Илон Мъск SpaceX е сключила договор за изграждането Starship Human Landing System, но той се сблъсква с множество неуспехи и забавяния.

„Изобщо няма да се изненадам, ако Китай стигне пръв - каза пред BBC News д-р Симеон Барбър от Open University във връзка с проблемите около кораба. - Ограничаващата стъпка в случая е самото спускане на астронавтите на повърхността. А, изглежда, НАСА трябва вече да започне да говори, че има планове. Мисля, че зад това стои много политически мотив“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАСА, мисия до Луната

Още новини по темата

НАСА иска да експериментира с огън на Луната
27 Апр. 2026

НАСА се заема с "атлас на Вселената"
22 Апр. 2026

ФБР разследва мистериозни изчезвания и смърт на учени
18 Апр. 2026

НАСА изстреля 4-ма астронавти до Международната космическа станция
13 Февр. 2026

НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс
08 Февр. 2026

НАСА връща предсрочно екипаж от МКС заради болен астронавт
08 Яну. 2026

НАСА загуби връзка с космически апарат
11 Дек. 2025

Мъск влезе в открит конфликт с НАСА
22 Окт. 2025

NASA забранява на китайски граждани да участват в програмите ѝ

11 Септ. 2025

Космическите "заложници" се върнаха на Земята
19 Март 2025

НАСА започна съкращения заради заповед на Тръмп
12 Март 2025

Blue Ghost 1 успешно кацна на Луната
02 Март 2025

Сондата на НАСА оцеля след "допира" до Слънцето
28 Дек. 2024

НАСА отложи полета до Луната
05 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса