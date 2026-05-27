НАСА ще прати роботи, дронове и роувъри на Луната

Роботизирани спускаеми апарати, скачащи дронове и високопроходими превозни средства. Това са част от плановете на американската космическа агенция НАСА за изграждане на база на Луната, съобщени тази нощ. Идеята е машините да картографират и изследват тежкия лунен терен, за да се подготви още по-добре кацането на хора там.

САЩ искат да стъпят на Луната, преди мандатът на президента Доналд Тръмп да изтече през 2029 г. Конкуренция обаче е Китай, който напредва сериозно със своите планове да изпрати хора до 2030 г., пише в свой материал BBC. В понеделник китайците изстреляха поредния си космически кораб - Шънджоу-23, изпращайки астронавти до космическата станция Тянгун.

През март НАСА обяви програма на стойност $20 млрд. за изграждане до 2032 г. на постоянна база, захранвана от ядрена и слънчева енергия на южния полюс на Луната. Тя би позволила на САЩ да провеждат научни експерименти, потенциално да добиват ценни ресурси и да направят пътуването до Марс по-лесно.

Но мнозина експерти смятат, че графикът на НАСА е нереалистичен. Въпреки успеха с полета на четирима астронавти в лунна орбита по време на мисията Artemis II през април, има голяма вероятност Китай да бъде следващата страна, изпратила хора на повърхността на Луната.

Сега, преди да тръгнат астронавти натам, космическата агенция иска да прати роботизирани спускаеми апарати и скачащи дронове, за да изследват и картографират трудния терен. Ще бъдат използвани и превозни средства, които да возят астронавти по лунната повърхност и да пренасят носят комуникационни и научни инструменти.

Тази нощ НАСА съобщи, че няколко компании, включително Blue Origin, Intuitive Machines и Astrobotic, са получили договори за изграждане на машините. НАСА иска лунният модул на Blue Origin, наречен Endurance, да може да извършва прецизни кацания, както и да има автономна навигация и контрол. Очаква се и модулът Griffin-1 на Astrobotic да кацне в кратера Нобиле близо до Южния полюс.

Машините ще доставят и научни инструменти, включително камери с висока резолюция и уреди, които използват отразена лазерна светлина, за да помогнат на апарата да се приземи.

Това роботизирано проучване трябва да продължи до 2029 г., с общо 25 изстрелвания и 4 метрични тона товари, кацнали на Луната, заяви Карлос Гарсия-Галан, изп.-директор на програмата Moon Base. Следващата стъпка на НАСА трябва да е да изгради ядрени и слънчеви енергийни съоръжения, включително реактори за ядрено делене.

Крайната цел е до 2032 г. хора да може да живеят на Луната в „полупостоянни“ жилища. Южният полюс е особено привлекателен, защото замръзналата вода може да се използва за питейни нужди или за производство на кислород.

Плановете на НАСА обаче разчитат на космически кораб, който може безопасно да транспортира хора до Луната. Компанията на Илон Мъск SpaceX е сключила договор за изграждането Starship Human Landing System, но той се сблъсква с множество неуспехи и забавяния.

„Изобщо няма да се изненадам, ако Китай стигне пръв - каза пред BBC News д-р Симеон Барбър от Open University във връзка с проблемите около кораба. - Ограничаващата стъпка в случая е самото спускане на астронавтите на повърхността. А, изглежда, НАСА трябва вече да започне да говори, че има планове. Мисля, че зад това стои много политически мотив“.