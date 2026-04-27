НАСА иска да експериментира с огън на Луната

НАСА започва подготовка за експеримент за изследване на огъня на Луната, като целта е да се разбере как горят различни материали в условия на по-ниска гравитация. Flammability of Materials on the Moon (FM2) ще се проведе директно на лунната повърхност, се казва в материал, публикуван в Universe Today. Учените ще запалят четири проби от твърдо гориво в контролирана среда. Експериментът е предвиден за края на 2026 година, след което ще бъде направена оценка на риска от избухване на пожар в бъдещи лунни бази.

Експериментът ще бъде направен съгласно стандарта на НАСА за безопасност на материалите, известен като NASA-STD-6001B. При него материал се подлага на пламък с дължина 15 сантиметра. Ако огънят се разпространи повече или се отделят горящи частици, това означава, че материалът е опасен.

Стандартът обаче е разработен в условия на земна гравитация и приема, че материал, който е безопасен на Земята, ще бъде безопасен и в космоса. Според учените това може да не е валидно и за лунната повърхност, защото по-ниската гравитация там може да промени поведението на огъня. Според учените, материали, които трудно се възпламеняват на Земята, могат да горят по-лесно на Луната. Освен това средата, в която ще живеят астронавтите, които ще проведат експеримента, ще бъде обогатена с кислород, за да се улесни дишането, но това е предпоставка да се засили горенето.