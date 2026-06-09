Самолет на НАСА проби звуковата бариера

Експерименталният самолет X-59 на НАСА премина звуковата бариера за първи път, отбелязвайки важен етап в разработката на технология за по-тихи свръхзвукови полети, съобщават Space.com и дир.бг.

Полетът е извършен на 5 юни от военновъздушната база Едуардс в Калифорния. Машината е достигнала максимална скорост от 1147 км/ч, или около Мах 1,1, което е приблизително 10% над скоростта на звука. Самолета е достигнал максимална височина от 13 228 метра. Полетът е продължил 81 минути.

Скоростта на звука варира в зависимост от температурата, тъй като звуковите вълни се движат по-бързо в по-топъл въздух. На морското равнище, където въздухът е сравнително топъл и по-гъст, Мах 1 е около 1225 км/ч.

X-59 е централният елемент в програмата Quesst на НАСА. Нейната цел е да разработи технологии, които да намалят характерния оглушителен свръхзвуков гръм до значително по-слаб звук, описван от инженерите като приглушено тупване.

Шумът при преминаване на звуковата бариера ще бъде около 75 децибела и ще се възприема като звук от затваряне на вратата на автомобил.

Това е постигнато с дизайна на удължения нос и тънкото тяло на самолета. За целта кабината е без пряка видимост към случващото се пред самолета, затова в кокпита има монтиран екран, свързан с камера с висока резолюция.

Следващата стъпка е още по-амбициозна. Екипът планира първи полет в т.нар. оперативни условия. Самолетът трябва да достигне скорост от Мах 1,4 и височина от близо 16 800 метра.