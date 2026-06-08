Русия изуми с постиженията си в роботиката

Последните разработки на руската роботехника бяха в центъра на вниманието на последния Международен икономически форуми в Санкт Петербург, но не в положителен аспект. Нелепите роботи, облечени в балетна пачка или костюм с вратовръзка, посрещаха гостите и се опитваха да завържат разговор. С това обаче предизвикваха само смях и недоволство. Робоблондинката "Айнет", например, дори не можеше да си каже името. Роботите, които трябваше да играят футбол пред руския президент Владимир Путин, пък приличаха на набързо сглобени с "Лего".
Первые 10 секунд видео - 2019 год.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 7 юни 2026 г.
Вторые 10 секунд видео - 2026 год.
Ясно, что российская робототехника прошла большой путь.
Но неясно, куда. pic.twitter.com/IhGKOwmwtS
"Качествен резултат от работата на роботите могат да демонстрират само специалисти, които знаят как да ги управляват. А и в Русия има повишени очаквания заради маркетинга на китайските компании, които показват красиви видеа на техните роботи в социалните мрежи", обяснява Алиса Конюховская, основател на RoboJobs и Shenzhen Alisa Robot Technology пред Hi-Tech Mail
During the Economic Forum in St. Petersburg, Putin wanted to impress the whole world with just how advanced russian robots are. The world definitely got impressed! pic.twitter.com/O8sS6Yt5mP— Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) 6 юни 2026 г.
Това ни най-малко не успокои Z-Телеграм каналите, които разбиха на пух и прах "постиженията" и за пореден път се възмутиха, че се харчат милиони за подобни безмислени форуми вместо за армията, която изнемогва на бойното поле.
Коротко об обстановке на ПМЭФ. pic.twitter.com/aDwW20aqEP— Даянат (@dayanat01) 3 юни 2026 г.
"Ако това, което ни показват на икономическия форум са постиженията ни, направо е страшно да си представим какво не ни показват. А това били роботите, които са заели първо място на международен конкурс по роботехника. Каквито роботите, такива и конкурсите", написа един от големите военни блогъри Fighterbomber.
На ПМЭФ показали роботов как супер достижение отечественного прома.— Андрей Пивоваров (@brewerov) 3 юни 2026 г.
При этом возмутились даже понимающие в технике зет-блогеры.
Но ладно блогеры, даже я смотрю на фото пожарищ и могу констатировать, что выставку достижений в БПЛА и роботехнике демонстрируют отнюдь не… pic.twitter.com/1Fkf57wE3J
Тазгодишният форум ще се запомни освен с двете големи атаки с украински дронове и нелепата реч на руския президент Владимир Путин и с други идиотски маркетингови идеи.
Така например най-голямата руска банка ВТБ представи щанд с огромни глави на класиците на руската литература - Александър Пушкин, Николай Гогол, Фьодор Достоевски и Лев Толстой, които кой знае защо носеха слънчеви очила. На въпрос защо е така, пресслужбата на ВТБ само подчерта, че носът на Гогол е по-голям от човешки ръст, съобщава Meduza.
Есть и хорошие новости. На ПМЭФ, для которого закупили 2 тонны черной икры, банк ВТБ сделал прекрасную инсталляцию с лицами классиков русской литературы. Красивое. Почти такое красивое, как дроны-перехватчики на искусственном интеллекте, которые разработчики сейчас пилят за свой… pic.twitter.com/gBZaOXeONN— миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) 4 юни 2026 г.
"Газпром" пък изложи купчини с дърва с надписи от сорта "Евро дърво за партньорите на Export" и "Дървата - евростандарт в рубли (за партньорите). Очевидно това трябва да е намек към европейците, че напразно са се отказали от руския газ.
В баровете също проявиха "фантазия" - имаше коктейли "Лонг Епщайн Айлънд", "Вода по европейски (без газ)", филтър кафе "Ормузки проток", десерт "Орешник" и сладки с предсказанията на Владимир Жириновски.
Недоволство предизвикаха и официалните гости на тазгодишния форум. Шумно рекламираната американска делегация, която бе представяна като "пробив в изолацията" и "затопляне на отношенията със САЩ, се оказа от един човек - председателя на Комисията по изящни изкуства на САЩ Родни Мимс Кук. При това държавният секретар Марко Рубио на слушания в Конгреса заяви, че не знае да има официална делегация в Санкт Петербург.
Сред гостите бяха братята Тейт, които са инфлуенсъри с множество обвинения за търговия с хора и сексуална експлоатация в няколко страни. Това предизвика гняв дори сред най-верните Z-канали. "Всяка поява на братята Тейт в руското медиа пространство е репутационен удар... Надявам се, че руските СМИ ще проявят благоразумие и ще се направят, че те не съществуват. Иначе ще се опозорят самите те", написа "Рибар".
Умер с этой новости— Дикий Петербург (@Wild_SPb) 2 юни 2026 г.
Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его обвиняли в торговле людьми и других преступлениях сразу в Румынии и Великобритании.
Пишут, что визит может быть связан с ПМЭФ🫠
Давайте тогда без Талибана в этом году уж, ладно? pic.twitter.com/jiAMZAWyuX
Истинската звезда бе Кендис Оуенс, която е известна със своите конспиративни теории и има подкаст с милиони слушатели. Едно от "разкритията" ѝ е, че съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Бриджит, е всъщност мъж. Според нея и американските астронавти никога не са кацали на Луната.
Сред гостите беше и евродепутатът от Румъния Диана Иованович-Шошоаке, която Европарламентът лиши от депутатски имунитет, тъй като в Румъния срещу нея има множество наказателни дела, включително и за отрицание на Холокоста и прослава на военни престъпници.
Не мина и без бившия външен министър на Австрия Карин Кнайсл, която в момента живее в Русия и на чиято сватба Путин лично присъства.
Руските гости също привлякоха вниманието - предприемачът Андрей Ковальов, шеф на Общоруското движение на предприемачите, щеше да се сбие с бизнесмена Михаил Гренюк, който бе сред говорителите. Той го нарече мошеник, излъгал десетки хиляди хора.
Разборки на ПМЭФ— Надежда Родионова (@newnad_rod) 3 юни 2026 г.
По словам А. Ковале́ва это сборище мошенников, которые учат как вести бизнес. pic.twitter.com/AFLWwnYfga