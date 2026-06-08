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Русия изуми с постиженията си в роботиката

Икономическият форум в Санкт Петербург предизвика тази година повече възмущение, отколкото възхищение

08 Юни 2026
Роботите предизвикаха повече смях, отколкото възхищение
Роботите предизвикаха повече смях, отколкото възхищение

Последните разработки на руската роботехника бяха в центъра на вниманието на последния Международен икономически форуми в Санкт Петербург, но не в положителен аспект. Нелепите роботи, облечени в балетна пачка или костюм с вратовръзка, посрещаха гостите и се опитваха да завържат разговор. С това обаче предизвикваха само смях и недоволство. Робоблондинката "Айнет", например, дори не можеше да си каже името. Роботите, които трябваше да играят футбол пред руския президент Владимир Путин, пък приличаха на набързо сглобени с "Лего".

"Качествен резултат от работата на роботите могат да демонстрират само специалисти, които знаят как да ги управляват. А и в Русия има повишени очаквания заради маркетинга на китайските компании, които показват красиви видеа на техните роботи в социалните мрежи", обяснява Алиса Конюховская, основател на RoboJobs и Shenzhen Alisa Robot Technology пред Hi-Tech Mail

Това ни най-малко не успокои Z-Телеграм каналите, които разбиха на пух и прах "постиженията" и за пореден път се възмутиха, че се харчат милиони за подобни безмислени форуми вместо за армията, която изнемогва на бойното поле.

"Ако това, което ни показват на икономическия форум са постиженията ни, направо е страшно да си представим какво не ни показват. А това били роботите, които са заели първо място на международен конкурс по роботехника. Каквито роботите, такива и конкурсите", написа един от големите военни блогъри Fighterbomber.

Тазгодишният форум ще се запомни освен с двете големи атаки с украински дронове и нелепата реч на руския президент Владимир Путин и с други идиотски маркетингови идеи.

Така например най-голямата руска банка ВТБ представи щанд с огромни глави на класиците на руската литература - Александър Пушкин, Николай Гогол, Фьодор Достоевски и Лев Толстой, които кой знае защо носеха слънчеви очила. На въпрос защо е така, пресслужбата на ВТБ само подчерта, че носът на Гогол е по-голям от човешки ръст, съобщава Meduza.

"Газпром" пък изложи купчини с дърва с надписи от сорта "Евро дърво за партньорите на Export" и "Дървата - евростандарт в рубли (за партньорите). Очевидно това трябва да е намек към европейците, че напразно са се отказали от руския газ.

В баровете също проявиха "фантазия" - имаше коктейли "Лонг Епщайн Айлънд", "Вода по европейски (без газ)", филтър кафе "Ормузки проток", десерт "Орешник" и сладки с предсказанията на Владимир Жириновски.

Недоволство предизвикаха и официалните гости на тазгодишния форум. Шумно рекламираната американска делегация, която бе представяна като "пробив в изолацията" и "затопляне на отношенията със САЩ, се оказа от един човек - председателя на Комисията по изящни изкуства на САЩ Родни Мимс Кук. При това държавният секретар Марко Рубио на слушания в Конгреса заяви, че не знае да има официална делегация в Санкт Петербург.

Сред гостите бяха братята Тейт, които са инфлуенсъри с множество обвинения за търговия с хора и сексуална експлоатация в няколко страни. Това предизвика гняв дори сред най-верните Z-канали. "Всяка поява на братята Тейт в руското медиа пространство е репутационен удар... Надявам се, че руските СМИ ще проявят благоразумие и ще се направят, че те не съществуват. Иначе ще се опозорят самите те", написа "Рибар".

Истинската звезда бе Кендис Оуенс, която е известна със своите конспиративни теории и има подкаст с милиони слушатели. Едно от "разкритията" ѝ е, че съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Бриджит, е всъщност мъж. Според нея и американските астронавти никога не са кацали на Луната.

Сред гостите беше и евродепутатът от Румъния Диана Иованович-Шошоаке, която Европарламентът лиши от депутатски имунитет, тъй като в Румъния срещу нея има множество наказателни дела, включително и за отрицание на Холокоста и прослава на военни престъпници.

Не мина и без бившия външен министър на Австрия Карин Кнайсл, която в момента живее в Русия и на чиято сватба Путин лично присъства.

Руските гости също привлякоха вниманието - предприемачът Андрей Ковальов, шеф на Общоруското движение на предприемачите, щеше да се сбие с бизнесмена Михаил Гренюк, който бе сред говорителите. Той го нарече мошеник, излъгал десетки хиляди хора.

 

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