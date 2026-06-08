Русия изуми с постиженията си в роботиката

Последните разработки на руската роботехника бяха в центъра на вниманието на последния Международен икономически форуми в Санкт Петербург, но не в положителен аспект. Нелепите роботи, облечени в балетна пачка или костюм с вратовръзка, посрещаха гостите и се опитваха да завържат разговор. С това обаче предизвикваха само смях и недоволство. Робоблондинката "Айнет", например, дори не можеше да си каже името. Роботите, които трябваше да играят футбол пред руския президент Владимир Путин, пък приличаха на набързо сглобени с "Лего".

Первые 10 секунд видео - 2019 год.

Вторые 10 секунд видео - 2026 год.

Ясно, что российская робототехника прошла большой путь.

Но неясно, куда. pic.twitter.com/IhGKOwmwtS — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 7 юни 2026 г.

"Качествен резултат от работата на роботите могат да демонстрират само специалисти, които знаят как да ги управляват. А и в Русия има повишени очаквания заради маркетинга на китайските компании, които показват красиви видеа на техните роботи в социалните мрежи", обяснява Алиса Конюховская, основател на RoboJobs и Shenzhen Alisa Robot Technology пред Hi-Tech Mail

During the Economic Forum in St. Petersburg, Putin wanted to impress the whole world with just how advanced russian robots are. The world definitely got impressed! pic.twitter.com/O8sS6Yt5mP — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) 6 юни 2026 г.

Това ни най-малко не успокои Z-Телеграм каналите, които разбиха на пух и прах "постиженията" и за пореден път се възмутиха, че се харчат милиони за подобни безмислени форуми вместо за армията, която изнемогва на бойното поле.

"Ако това, което ни показват на икономическия форум са постиженията ни, направо е страшно да си представим какво не ни показват. А това били роботите, които са заели първо място на международен конкурс по роботехника. Каквито роботите, такива и конкурсите", написа един от големите военни блогъри Fighterbomber.

На ПМЭФ показали роботов как супер достижение отечественного прома.



При этом возмутились даже понимающие в технике зет-блогеры.



Но ладно блогеры, даже я смотрю на фото пожарищ и могу констатировать, что выставку достижений в БПЛА и роботехнике демонстрируют отнюдь не… pic.twitter.com/1Fkf57wE3J — Андрей Пивоваров (@brewerov) 3 юни 2026 г.

Тазгодишният форум ще се запомни освен с двете големи атаки с украински дронове и нелепата реч на руския президент Владимир Путин и с други идиотски маркетингови идеи.

Така например най-голямата руска банка ВТБ представи щанд с огромни глави на класиците на руската литература - Александър Пушкин, Николай Гогол, Фьодор Достоевски и Лев Толстой, които кой знае защо носеха слънчеви очила. На въпрос защо е така, пресслужбата на ВТБ само подчерта, че носът на Гогол е по-голям от човешки ръст, съобщава Meduza.

Есть и хорошие новости. На ПМЭФ, для которого закупили 2 тонны черной икры, банк ВТБ сделал прекрасную инсталляцию с лицами классиков русской литературы. Красивое. Почти такое красивое, как дроны-перехватчики на искусственном интеллекте, которые разработчики сейчас пилят за свой… pic.twitter.com/gBZaOXeONN — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) 4 юни 2026 г.

"Газпром" пък изложи купчини с дърва с надписи от сорта "Евро дърво за партньорите на Export" и "Дървата - евростандарт в рубли (за партньорите). Очевидно това трябва да е намек към европейците, че напразно са се отказали от руския газ.

В баровете също проявиха "фантазия" - имаше коктейли "Лонг Епщайн Айлънд", "Вода по европейски (без газ)", филтър кафе "Ормузки проток", десерт "Орешник" и сладки с предсказанията на Владимир Жириновски.

Недоволство предизвикаха и официалните гости на тазгодишния форум. Шумно рекламираната американска делегация, която бе представяна като "пробив в изолацията" и "затопляне на отношенията със САЩ, се оказа от един човек - председателя на Комисията по изящни изкуства на САЩ Родни Мимс Кук. При това държавният секретар Марко Рубио на слушания в Конгреса заяви, че не знае да има официална делегация в Санкт Петербург.

Сред гостите бяха братята Тейт, които са инфлуенсъри с множество обвинения за търговия с хора и сексуална експлоатация в няколко страни. Това предизвика гняв дори сред най-верните Z-канали. "Всяка поява на братята Тейт в руското медиа пространство е репутационен удар... Надявам се, че руските СМИ ще проявят благоразумие и ще се направят, че те не съществуват. Иначе ще се опозорят самите те", написа "Рибар".

Умер с этой новости



Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его обвиняли в торговле людьми и других преступлениях сразу в Румынии и Великобритании.



Пишут, что визит может быть связан с ПМЭФ🫠



Давайте тогда без Талибана в этом году уж, ладно? pic.twitter.com/jiAMZAWyuX — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 2 юни 2026 г.

Истинската звезда бе Кендис Оуенс, която е известна със своите конспиративни теории и има подкаст с милиони слушатели. Едно от "разкритията" ѝ е, че съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Бриджит, е всъщност мъж. Според нея и американските астронавти никога не са кацали на Луната.

Сред гостите беше и евродепутатът от Румъния Диана Иованович-Шошоаке, която Европарламентът лиши от депутатски имунитет, тъй като в Румъния срещу нея има множество наказателни дела, включително и за отрицание на Холокоста и прослава на военни престъпници.

Не мина и без бившия външен министър на Австрия Карин Кнайсл, която в момента живее в Русия и на чиято сватба Путин лично присъства.

Руските гости също привлякоха вниманието - предприемачът Андрей Ковальов, шеф на Общоруското движение на предприемачите, щеше да се сбие с бизнесмена Михаил Гренюк, който бе сред говорителите. Той го нарече мошеник, излъгал десетки хиляди хора.