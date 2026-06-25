Apple остави руснаците без любимите им приложения

Потребителите на iPhone в Русия останаха рязко без най-популярните руски приложения на VK в App Store, включително ВК Музыка, ВК Видео, "Mail.ru", "Знакомства", "Одноклассники", "Skillbox". Основното приложение на компанията - ВКонтакте, също вече не е достъпно. Освен това изчезнаха и приложенията на холдинга „Дзен“. Освен част от приложенията на VK, от App Store изчезна и приложението „Одноклассники“.

Представители на холдинга VK съобщиха, че Apple внезапно и без предварително предупреждение е блокирала достъпа на руските потребители до услугите на VK. Apple може да бъде забранена в Русия - министерството на цифровизацията се обърна към Федералната антимонополна служба (ФАС) заради спирането на приложенията.

Apple предприе това действие не заради софтуерен проблем, а в изпълнение на международните санкции. Британското правителство наложи блокиращи санкции на висшето ръководство на компанията VK, включително на нейния генерален директор Владимир Кириенко (син на първия заместник-ръководител на президентската администрация на Русия Сергей Кириенко). Тъй като Apple е длъжна да спазва санкционните режими, компанията блокира акаунтите на разработчика и премахна приложенията в глобален мащаб.

Приложенията, които вече са изтеглени на iPhone или iPad, продължават да работят, но потребителите не могат да ги актуализират през App Store. При някои от приложенията (като пощата и месинджъра) спряха да пристигат push-известия, тъй като те преминават през сървърите на Apple.

Става дума за руския App Store - Apple премахна въпросните приложения директно от руския магазин за приложения, за да ограничи разпространението им там, както и в държави, където санкциите се прилагат най-строго.