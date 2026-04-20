Apple ще има нов шеф

Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор на мегакомпанията

Днес, 06:28
Джон Тернус сменя Тим Кук на върха в Apple

Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Apple. Неговото място ще заеме Джон Тернус (р. 1975 г.), старши вицепрезидент на Apple по хардуерното инженерство. Смяната ще стане официално на 1 септември т. г., съобщи компанията.

Тим Кук се присъединява към Apple през 1998 г. като старши вицепрезидент по глобалните операции. През 2007 г. е назначен за главен оперативен директор, а през януари 2011 г. става изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор.

На 25 август 2011 г. Кук е официално назначен за нов главен изпълнителен директор на Apple по препоръка на Стив Джобс, който се оттегля от поста. Така Кук ръководи компанията вече 15 години.

През това време пазарната капитализация на Apple нарасна над 10 пъти, а самата компания влезе в тройката на най-големите в света (заедно с Nvidia и Google).

Изборът на Джон Тернус е очакван. Той е ключова фигура в сегашната структура на Apple и често бе посочван от анализатори като най-вероятния наследник на Тим Кук. Тернус ръководи разработката на хардуера за водещите продукти на компанията, включително iPhone, iPad, Mac и AirPods.

Джон Тернус и Тим Кук
Джон Тернус
Ключови думи:

Apple, Тим Кук, Джон Тернус

