София интегрира транспортните карти в Google Wallet и Apple Wallet

Днес, 17:16

София прави ключова стъпка към дигитализация на градския транспорт с пускането на новото официално приложение Sofia2Go, което вече е налично в платформите Google Play и App Store.

Новият софтуер позволява на пътниците в столицата да прехвърлят физическите си транспортни карти директно в дигиталните портфейли на телефоните си Apple Wallet и Google Wallet.

В момента софийските карти за граски транспорт могат да се впишат в категорията за обществен транспорт (Transit Pass) на Google, очаква се скоро това да бъде възможно и за Apple Wallet. Софийският транспортен оператор е първият в страната, който постига подобна интеграция.

Разработката е дело на консорциума, който изгради тикет системата в столицата. Това става на осмата година след като тикет системата тръгна в столицата. 

Платформата има за цел да оптимизира административните процеси и да намали опашките пред физическите каси. Чрез нея потребителите могат да визуализират своите персонализирани или анонимни карти, да ги презареждат дистанционно, да проследяват историята на пътуванията си и да получават известия преди изтичането на крайния срок на документите. Предвидена е и възможност за създаване на изцяло нови виртуални неперсонализирани карти.

Достъпът до системата се осъществява с настоящите потребителски профили от сайта на ЦГМ. За да се визуализират персонализираните карти обаче, гражданите ще трябва да посетят еднократно физически офис на ЦГМ, където служител да извърши свързване на профила с физическия носител.

 

