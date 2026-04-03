София чества 147 години като столица на България

С богата празнична програма София отбелязва 147 години от обявяването си за столица на България, като събитията обхващат концерти, изложби, образователни инициативи и градски турове, достъпни за всички жители и гости на града, съобщава организаторът - Столична община.

Началото на празничните прояви беше поставено още вчера, 2 април, с концерт в Централния военен клуб, където Симфониета „София“ и солисти на НФА „Филип Кутев“ представиха специална програма под диригентството на Георги Андреев.

МУЗИКА

Същинската празнична програма продължава днес, 3 април, когато от 12:00 ч. в градина „Кристал“ звучи музиката на Софийския духов оркестър, а от 13:00 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ Гвардейският представителен духов оркестър поздравява столичани.

Следобед празникът се пренася в парк „Заимов“, където от 14:30 ч. започва музикално шествие с участието на духовия оркестър на Първа английска гимназия.

В 17:00 ч. пред театър „София“ свири „Подуене Брас Бенд“, а по същото време пред ОКИ „Надежда“ се провежда концертът „Празнуваме София с музика“.

Вечерната програма продължава от 18:00 ч. в Северен парк с изпълненията на Младежкия духов оркестър „Надежда“.

ТУРОВЕ И РАБОТИЛНИЦИ

Културната програма през деня започва още в 10:00 ч., когато в „Централни хали“ стартират прожекциите от поредицата „Сградите разказват“, които продължават до 16:00 ч. По същото време, от 10:00 ч., в детския център „Музейко“ започват образователни работилници и научни демонстрации, които продължават през целия ден. В 10:00 ч. в Туристическия информационен център „Трамвай 83“ се валидира и специална пощенска марка по повод годишнини от градския транспорт.

Любителите на градската история могат да се включат в пешеходни образователни турове, които започват от 10:30 ч., 11:00 ч. и 11:30 ч. пред храм-паметник „Св. Александър Невски“. Историческите беседи в сградите на Столичната община се провеждат от 11:00 ч. и 14:00 ч., като предлагат поглед към архитектурното наследство на града.

ИЗЛОЖБИ

Изложбената програма също е наситена със събития. В 12:00 ч. в градина „Кристал“ се открива изложбата „Писателското кафене“, а от 14:00 ч. на площад „Света Неделя“ започва фотоизложбата „По следите на Михайло Парашчук“. В 17:00 ч. в Градската градина е официалното откриване на експозицията „Храни и напитки на българите“. През целия ден посетителите могат да се възползват от свободния вход в Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей – София, както и да разгледат редица други изложби в различни части на столицата.

ДРУГИ

Допълнителните инициативи придават още по-жив облик на празника. От 09:00 ч. до 18:00 ч. в градина „Кристал“ работи фотокът „Пътуване във времето“, а в центъра на града могат да се срещнат студенти от НАТФИЗ, облечени в ретро костюми, които раздават картички със стари изгледи на София.

На Летище София пътниците също получават празнични сувенири, а в Княжеската градина се провежда фестивалът Sun Fest Sofia с атракции и виенско колело.

Със съчетание от музика, история и съвременни градски инициативи София отбелязва своя празник като жива, развиваща се европейска столица, която пази паметта за своето минало и гледа уверено към бъдещето.