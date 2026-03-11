Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Столична община ще гласува придобиването на емблематични сгради и парка "Врана"

Сред тях са бившият Нотариат и предишната централа на СДС

Днес, 20:57
Столичният кмет Васил Терзиев от няколко месеца настоява за придобиването на територията на парка "Врана", за да бъде извършен ремонт и да отвори отново врати за посетители.
Илияна Кирилова
Столичният кмет Васил Терзиев от няколко месеца настоява за придобиването на територията на парка "Врана", за да бъде извършен ремонт и да отвори отново врати за посетители.

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община, съобщиха от Общината. 

"Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот - като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират", заяви Терзиев.

Сред предложените за безвъзмездно придобиване от държавата имоти са сградата на бившия Нотариат на бул. "Патриарх Евтимий" №2 (паметник на културата, построена в края на XIX век), сградата на ул. "Георги С. Раковски" № 134 (известна най-вече като бившата централа на СДС, която сега е предложена за използване от дирекциите "Образование" и "Спорт и младежки дейности" на Столична община), имотът на бул. "Сливница" № 235 (две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата), терен в район "Нови Искър", местност "Църния дол" (имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци).

Ще се гласува и придобиването на парк-музей "Врана", който е паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида. През август м.г. след съдебно решение Областната администрация в София придоби правата за управление над парка, а сега Столична община иска да получи собствеността върху него, след като го стопанисва от 2012 до 2023 г.

Идеята е паркът да продължи да бъде достъпен за гражданите и да функционира като естествен природонаучен музей. Предвижда се извършването на редица дейности, необходими за поддържане на парковата територия, която е с площ около 100 000 кв. м.

Общината предлага още девет държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища - четири имота в столичния район "Витоша", един имот в район "Лозенец", три имота в район "Младост" и един имот в район "Овча купел".

В края на февруари СОС прие доклад на кмета на София за постигане на споразумение с Българска академия на науките (БАН), което да даде окончателно решение на дългогодишния казус с реализирането на парк "Кукуряк" в район "Овча купел".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, Столичен общински съвет, Васил Терзиев

Още новини по темата

Васил Терзиев не се плаши от загубените дела за боклука

27 Февр. 2026

София загуби делата във ВАС за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

26 Февр. 2026

СОС ще гласува 17 нови паркинга в "Слатина" и "Красно село"
26 Февр. 2026

4 столични зони ще имат за пръв път градски транспорт
21 Февр. 2026

Картите за столичния транспорт най-сетне влизат в телефона
17 Февр. 2026

Защо в София може да простираме на отсрещния балкон
12 Февр. 2026

Кметът Терзиев поиска оставката на шефа на столичния автотранспорт
10 Февр. 2026

Омбудсманът препоръча на Терзиев да се откаже от платените буферни паркинги

06 Февр. 2026

Скандалът със скритите камери достигна и до София
04 Февр. 2026

Терзиев отмени преференциалното паркиране в два централни паркинга

04 Февр. 2026

Васил Терзиев предлага как да се запазят 2232 места в детските ясли

02 Февр. 2026

София е привлякла рекорден брой туристи през 2025 г.
30 Яну. 2026

Кметът на София обяви трима нови заместници
28 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?