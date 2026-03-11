Столична община ще гласува придобиването на емблематични сгради и парка "Врана"

Илияна Кирилова Столичният кмет Васил Терзиев от няколко месеца настоява за придобиването на територията на парка "Врана", за да бъде извършен ремонт и да отвори отново врати за посетители.

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община, съобщиха от Общината.

"Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот - като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират", заяви Терзиев.

Сред предложените за безвъзмездно придобиване от държавата имоти са сградата на бившия Нотариат на бул. "Патриарх Евтимий" №2 (паметник на културата, построена в края на XIX век), сградата на ул. "Георги С. Раковски" № 134 (известна най-вече като бившата централа на СДС, която сега е предложена за използване от дирекциите "Образование" и "Спорт и младежки дейности" на Столична община), имотът на бул. "Сливница" № 235 (две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата), терен в район "Нови Искър", местност "Църния дол" (имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци).

Ще се гласува и придобиването на парк-музей "Врана", който е паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида. През август м.г. след съдебно решение Областната администрация в София придоби правата за управление над парка, а сега Столична община иска да получи собствеността върху него, след като го стопанисва от 2012 до 2023 г.

Идеята е паркът да продължи да бъде достъпен за гражданите и да функционира като естествен природонаучен музей. Предвижда се извършването на редица дейности, необходими за поддържане на парковата територия, която е с площ около 100 000 кв. м.

Общината предлага още девет държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища - четири имота в столичния район "Витоша", един имот в район "Лозенец", три имота в район "Младост" и един имот в район "Овча купел".

В края на февруари СОС прие доклад на кмета на София за постигане на споразумение с Българска академия на науките (БАН), което да даде окончателно решение на дългогодишния казус с реализирането на парк "Кукуряк" в район "Овча купел".