Столична община отчита рекордно малко бездомни кучета

04 Апр. 2026
Безстопанствените кучета в София в момента са между 1500 и 2000.
Илияна Кирилова
Безстопанствените кучета в София в момента са между 1500 и 2000.

По повод 4 април – Световния ден на бездомните животни, Столичната община представя актуални данни за резултатите от управлението на популацията на безстопанствените кучета и подобряването на условията в общинските приюти. Данните показват устойчива тенденция към намаляване на броя на животните на улицата, както и засилване на превантивните и медицинските дейности, съобщиха от пресцентъра на общината, предаде БГНЕС. 

По последни преброявания и експертни оценки, общата популация на безстопанствените кучета на територията на общината е между 1500 и 2000 – исторически минимум за София. В същото време броят на новонастанените кучета в приютите е с 13% по-нисък спрямо същия период на предходната година, което е резултат от по-ефективна обработка на сигнали и засилен контрол от страна на екипите на ОП “Екоравновесие”.

Към момента в трите общински приюта – в Горни Богров, Сеславци и Слатина – са настанени близо 1200 кучета. В приюта в Горни Богров се отчита най-нисък брой настанени животни от разширяването на капацитета му до момента.

Съществен принос за намаляване на популацията има политиката по кастрация. През изминалата година са извършени над 1000 кастрации, като по този начин се поддържа критичният праг от 70% кастрирани кучета – единственият научно доказан метод за дългосрочно и хуманно ограничаване на броя на бездомните животни. 

Предстои и разширяване на медицинските дейности в приюта в Горни Богров чрез изграждане на нова амбулатория за прегледи и лечение, оборудвано за бърза диагностика на място. Осигурени са допълнителни средства за тестове, медикаменти и ветеринарномедицински консумативи с цел гарантиране на съвременна и качествена грижа за животните. Планирано е изграждането на модерна приютна част от закрит тип, което ще започне до края на годината

Успоредно с това е финализиран проектът за ремонт на общинската клиника “Връбница”, като строително-ремонтните дейности се предвижда да започнат също в рамките на настоящата година. 

В Горни Богров е въведено ново енергийно ефективно осветление с фотосоларни LED лампи. Инсталирани са 40 осветителни тела, които повишават сигурността и условията за работа, като същевременно намаляват енергийното потребление. 

Столична община продължава да насърчава осиновяването като основен подход за намаляване на престоя на кучетата в приютите, както и отговорното отношение към домашните любимци като ключов фактор за устойчиво решаване на проблема.

Още новини по темата

София чества 147 години като столица на България
03 Апр. 2026

Столична община ще гласува придобиването на емблематични сгради и парка "Врана"
11 Март 2026

СОС ще гласува 17 нови паркинга в "Слатина" и "Красно село"
26 Февр. 2026

4 столични зони ще имат за пръв път градски транспорт
21 Февр. 2026

Картите за столичния транспорт най-сетне влизат в телефона
17 Февр. 2026

Защо в София може да простираме на отсрещния балкон
12 Февр. 2026

Скандалът със скритите камери достигна и до София
04 Февр. 2026

София е привлякла рекорден брой туристи през 2025 г.
30 Яну. 2026

Кметът на София обяви трима нови заместници
28 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

Летището в София пренасочва полети заради урагана
04 Яну. 2026

Коледни влакчета тръгват из центъра на София
17 Дек. 2025

Съдът изненадващо пусна от ареста шефа на Пето РПУ в София
16 Дек. 2025

София планира изграждането на 9 нови паркинга
15 Дек. 2025

