Младежи ще бягат на UNIRUN за каузата на бездомните кучета

Най-голямото младежко бягане у нас „UNIRUN" ще се проведе под формата на полудневен фестивал на 25 април 2026 г. от 09:00 ч. в столичния Западен парк.

Най-голямото младежко бягане у нас „UNIRUN” ще се проведе за четвърта поредна година. То ще е под формата на полудневен фестивал на 25 април 2026 г. от 09:00 ч. в столичния Западен парк. А каузата му - в подкрепа на бездомните кучета.

"В България проблемът с бездомните животни често остава в периферията на общественото внимание. Приютите са препълнени, няколко кучета делят една клетка, а културата на осиновяване се бори все повече с предразсъдъците - мнозина предпочитат породисти кучета пред това да спасят живот", обясняват младежите от общността UNIPOWER, решили с инициативата си да пречупят тази стигма.

Студентска солидарност отвъд университета

Специалното в тазгодишното издание е мащабът на студентската общност. UNIRUN ще събере на стартовата линия студенти, клубове и преподаватели от водещи университети от цялата страната, сред които Софийският университет, УНСС, ХТМУ и Висшето училище по застраховане и финанси, които оказват институционална подкрепа. Това превръща инициативата в мост между различните академични общности в София, доказвайки, че когато става въпрос за социална отговорност и активен начин на живот, младежите и институциите могат да бягат рамо до рамо.

Да тичаш за тези, които нямат глас

Тази година изданието на UNIRUN е насочено към иновативния приют на фондация Every Dog Matters EU в гр. Костинброд. Създаден през 2019 г., приютът е първия по рода си от отворен тип в България. С площ от 27 000 кв. м. е най-големия приют без клетки на Балканския полуостров и е дом на 100 четириноги приятели. Кучетата вътре се радват на широки пространства без прегради, храна и медицински грижи, докато търсят своя постоянен дом. Организаторите се ангажират да дарят 40% от събраните такси за участие, както и всички допълнителни дарения от фестивала, за храна, медикаменти и подобряване на условията за животните там.

За да направят посланието още по-силно, тази година програмата включва специална дистанция от 1 км, в която участниците могат да бягат заедно със своите собствени кучета. За подготвените ентусиасти и любители остават класическите трасета от 7, 14 и 21 км. "Тази година решихме да дадем глас на тези, които нямат такъв - животните. Вярваме, че спортът има силата да обединява и да създава социално въздействие сред обществото ни," споделят организаторите от UNIPOWER.

Фестивал на добрия пример

След преминаването на финалната линия, участниците ги очакват множество игри и предизвикателства от компаниите на място. Събитието прелива в обособена фестивална зона с игри, музика, активности, секция за осиновяване и голяма томбола с различни награди. Събитието е перфектната формула за ден, изпълнен с нови запознанства, нови възможности и важността от активен начин на живот и осиновяване.

Каузата е припозната и от популярни личности, които застават с имената си зад нея като посланици: актьорът Филип Буков, Фифо от „Игри на волята“ и инфлуенсърите Дарислав Николов, Ивомила Петкова, Филипа Михайлова и Андреа Банда Банда. Зад мащабната реализация застават генерално ОББ и диамантеният спонсор Petmall , подкрепени от ключови компании като Sopharma, KPMG Bulgaria, Kaufland, Telus Digital, PowerAde, EKOTOI, Livity, Doppelherz и XFuel.

Регистрацията за най-голямото младежко бягане е отворена до 20 април на официалния сайт на UNIPOWER.