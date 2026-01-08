Медия без
Фестивал възражда инициативата Пловдив – Европейска столица на културата

В Града под тепетата ще отбележат с тридневна програма 7-годишнината от домакинството си

Днес, 12:39
Фестивалът отново ще превърне центъра на града в сцена за култура, музика и споделени преживявания.
Градският фестивал „Пловдив си ти“, който ще се проведе от 16 до 18 януари, ще превърне центъра на града в сцена за култура, музика и споделени преживявания. Поводът е седмата годишнина от официалното откриване на домакинството на инициативата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, което се отбелязва на 12 януари, съобщават организаторите от фондация „Пловдив 2019“.

От фондацията посочват, че фестивалът продължава традицията да извежда изкуството извън обичайните пространства и да го среща директно с хората – на улицата, на площада, в подлезите и музеите. Посетителите ще могат да се насладят на концерти на популярни български изпълнители, DJ сетове и артинсталации, които ще превърнат Града под тепетата в пулсиращо културно средище.

Програмата на фестивала е структурирана в три основни направления.

Първото направление представя видео инсталации. В подлез „Археологически“ ще бъде дадено официалното начало на тридневния фестивал. В петък, 16 януари, там ще бъде позиционирана специална видео инсталация, посветена на седмата годишнина от инициативата Европейска столица на културата. Инсталацията ще припомни ключови моменти, емоции и послания от изминалите години и ще насочи вниманието към устойчивото културно развитие на града, посочват домакините.

Второто направление акцентира на музикалните сцени. Три градски сцени ще предложат разнообразна музикална програма с участието на изпълнители като Графа, Теодосий Спасов, Стефан Вълдобрев и популярни диджеи. Организаторите обещават динамична атмосфера с различни жанрове и настроения. „Сцените ще бъдат място за срещи, танци и споделени мигове, независимо от възрастта и музикалните предпочитания на публиката“, подчертават те.

Третото направление включва специална детска програма. В Дондуковата градина малките посетители ще могат да се участват в творчески занимания, игри и кулинарни активности, които по забавен и достъпен начин ще ги въведат в света на културата и изкуството.

Събитието отбелязва не само годишнина, но и продължаващия дух на Европейската столица на културата – дух на споделяне, откритост и съвместно създаване на смисъл, казват от фондация „Пловдив 2019“.

 

