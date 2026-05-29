Ракетата на Безос експлодира на стартовата площадка

Ракетата New Glenn на компанията Blue Origin експлодира по време на изпитания на стартовата площадка 36 в Кейп Канаверал, Флорида.

„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в Екс, като добави, че „целият персонал е локализиран“.

Безос също заяви, че всички служители са в безопасност.

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

Според Associated Press експлозията е била толкова мощна, че жителите на Кейп Канаверал и Коко Бийч са съобщили за вибрации в домовете си и ярка светкавица в небето. Местните служби заявиха, че няма опасност от евентуални изтичания на гориво.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.