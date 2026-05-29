Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ракетата на Безос експлодира на стартовата площадка

Днес, 07:28

Ракетата New Glenn на компанията Blue Origin експлодира по време на изпитания на стартовата площадка 36 в Кейп Канаверал, Флорида. 

„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в Екс, като добави, че „целият персонал е локализиран“.

Безос също заяви, че всички служители са в безопасност. 

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

Според Associated Press експлозията е била толкова мощна, че жителите на Кейп Канаверал и Коко Бийч са съобщили за вибрации в домовете си и ярка светкавица в небето. Местните служби заявиха, че няма опасност от евентуални изтичания на гориво.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джеф Безос, Blue Origin

Още новини по темата

"Сватбата на века" стартира във Венеция
27 Юни 2025

Кейти Пери и годеницата на Безос летяха 10 минути в Космоса
14 Апр. 2025

Безос изстреля огромната ракета New Glenn
16 Яну. 2025

Безос изстрелва ракетата си

09 Яну. 2025

Washington Post бе разтърсен от скандал с карикатура
05 Яну. 2025

Amazon губи милиарди от Alexa
13 Авг. 2024

Blue Origin отново изпраща туристи в космоса
20 Май 2024

500-те най-богати са забогатели с още 1,5 трилиона долара
30 Дек. 2023

Показаха сериала "Властелинът на пръстените" на Джеф Безос
16 Авг. 2022

Ротердам няма да разруши исторически мост заради яхта на Безос
06 Юли 2022

Бутат исторически мост в Ротердам, за да мине нова яхта на Безос
03 Февр. 2022

Безос събира трима гении, за да се борят със стареенето

25 Яну. 2022

90-годишен актьор летя до Ръба на Космоса с Blue Origin
13 Окт. 2021

Безос е обвинен, че пренебрегва проблеми с ракетите на Blue Origin
01 Окт. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса