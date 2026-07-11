Apple съди OpenAI за кражба и корпоративен шпионаж

Apple обвини OpenAI, че компанията е получила достъп до ценна вътрешна информация, като е наемала бивши служители на Apple.

Във федералния иск, заведен срещу OpenAI – разработчика на ChatGPT – се твърди, че ответниците са участвали в „систематично присвояване“ на поверителни материали на Apple, свързани с разработването на нови продукти и свързаните с тях проекти.

OpenAI отхвърля обвиненията. „Не се интересуваме от търговските тайни на други компании“, заяви пред Би Би Си говорителят на компанията Дрю Пусатери.

Представител на Apple обаче заяви пред Би Би Си, че искът е внесен въз основа на „съществени доказателства“.

Междувременно в мрежата изтекоха сензационни подробности от съдебния иск на Apple срещу OpenAI.

Накратко, според твърденията в иска OpenAI е присвоила от Apple практически всички технологии, до които е могла да получи достъп – от чипове и батерии до дисплеи и технологии за сензорно управление.

Освен технологиите, OpenAI е получила достъп и до данни от тестове, информация за веригите за доставки, както и до цялостната архитектура на работа в Apple, изградена още по времето на Стив Джобс. Според иска става дума за интелектуална собственост на стойност стотици милиарди долари.

Основната фигура в случая е Танг Тан. Той е работил 25 години в Apple, бил е вицепрезидент по продуктовия дизайн, отговарял е за iPhone и Apple Watch и е познавал в детайли всички екипи и проекти. През 2024 г. напуска Apple и заедно с бившия дизайнер на компанията Джони Айв основава стартъп, който година по-късно OpenAI „неочаквано“ придобива за 6,5 млрд. долара.

Според Apple, дори след като Тан преминава в OpenAI със секретни документи, той продължава да се опитва да получава поверителна информация чрез свои бивши колеги в Apple. Твърди се още, че известно време е получавал заплата от Apple, докато паралелно се е занимавал с корпоративен шпионаж.

По искане на Тан служители на Apple тайно изнасяли батерии и дънни платки от Apple Park в личните си чанти. Според изложеното в иска, след като е прекарал 24 години в изучаване на начина, по който Apple пази тайните си, през следващите 14 месеца е обучавал други как да ги изнасят.

Apple твърди още, че OpenAI е привличала нейни служители и още по време на интервютата за работа ги е насърчавала да разкриват поверителна информация за технологии, бъдещи продукти и вътрешни процеси.

OpenAI отхвърля обвиненията и заявява, че всички свои разработки, включително новото устройство, разработвано с Джони Айв, са създадени самостоятелно. Конфликтът избухва въпреки факта, че доскоро двете компании бяха партньори, а ChatGPT беше интегриран в екосистемата на Apple.