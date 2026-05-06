Мъск искал да вземе $80 млрд. от OpenAI за колония на Марс

Милиардерът съди шефовете на компанията, че са го подмамили да им даде $38 млрд.

06 Май 2026
Илон Мъск
Президентът на OpenAI Грег Брокман свидетелства, че съоснователят на компанията Илон Мъск е подкрепил трансформирането на стартъпа за изкуствен интелект в компания с цел печалба, но е поискал пълен контрол, отчасти за да може да набере $80 млрд. за колонизация на Марс. Пред съда той заяви още, че OpenAI планира да похарчи $50 млрд. за компютърни ресурси през 2026 г., съобщи "Ройтерс".

Показанията на Брокман (на снимката вдясно) бяха изслушани през втората седмица от голям съдебен процес в Калифорния, който се очаква да определи бъдещето на OpenAI Global. Организацията за изследвания в областта на изкуствения интелект (ИИ), основана като корпорация в обществена полза и фондация с нестопанска цел, предизвика мания по генеративния ИИ след пускането на чатбота ChatGPT в края на 2022 г. 

Мъск обвини OpenAI и главния изпълнителен директор Сам Олтман, че са го подмамили да даде $38 млн., за да превърнат организацията в компания с цел печалба, за да се обогатяват. Най-богатият човек в света иска $150 млрд. обезщетение, а Олтман и Брокман да бъдат отстранени от ръководните им позиции. Самият Мъск напусна Борда на OpenAI през февруари 2018 г.

Пред съда Брокман заяви, че през 2017 г. Мъск е искал OpenAI да промени корпоративната си структура, защото е твърде трудно за една организация с нестопанска цел да набере сумата, необходима на за изграждане на усъвършенствани модели ИИ. Милиардерът ясно заявил, че иска да стане лидер на OpenAI. Единственият друг кандидат за лидерската позиция бил Олтман.

Брокман описа една особено интензивна среща през август 2017 г., на която Мъск казал, че заслужава мажоритарен дял в OpenAI заради бизнес опита си. Той възнамерявал да използва този дял, за да построи самоподдържащ се град на Марс. „Той каза, че му трябват $80 млрд., за да създаде град на Марс - заяви Брокман пред съда. - Нуждаеше се от пълен контрол, като каза, че той ще реши кога да се откаже от този контрол".

Според Брокман срещата с Мъск уж започнала добре - милиардерът малко по-рано бил дал автомобили Tesla на някои служители на OpenAI, в знак на благодарност за тяхната работа, а бившият вече главен учен в OpenAI - Иля Суцкевер, нарисувал картина на Tesla, за да я даде на Мъск в знак на благодарност.

Но, според Брокман, Мъск се е ядосал при обсъждането на потенциална структура на дялово участие за OpenAI, която не му е харесала и отсякъл: „Отказвам“. После станал и е тръгнал към него толкова рязко, че Брокман се притеснил, че ще го удари. Мъск обаче взел картината на Суцкевер и излязъл с гръм и трясък, казвайки, че ще паузира новото финансиране, докато нещата не се уредят.

Пред съда адвокатите на Мъск представят Брокман като човек, който също мисли за пари, когато става дума за OpenAI. Самият Брокман ден по-рано свидетелства, че неговият дял в OpenAI е на стойност почти $30 млрд., и че държи дялове в дв астартъпа, подкрепени и от Олтман, както и 1% дял в семейния фонд на Олтман.

 

Милиардите на OpenAI

През март 2019 г. OpenAI се преструктурира като организация с цел печалба, управлявана от ⁠нестопанската организация, което ѝ позволява да приема пари от външни инвеститори. Оттогава бизнесът е набрал над $100 млрд., за да наеме изследователи, да закупи изчислителни мощности и да се разшири преди потенциално първично публично предлагане на акции на стойност $1 трлн. тази година.

OpenAI заяви, че Мъск сега е огорчен, защото е напуснал борда преди успехите на компанията и сега иска контрол. И допълни, че той е завел делото, за да подкрепи собствената си компания за изкуствен интелект xAI, която се сля със SpaceX през февруари.

SpaceX може също се очаква да стане публична компания тази година, с първично публично предлагане, което може да бъде и по-голямо от това на OpenAI. Според декларацията за регистрация, бордът на SpaceX през януари е одобрил даване на Мъск на 200 млн. акции с ограничено право на глас, ако пазарната ѝ стойност достигне $7,5 трлн. и тя създаде постоянна колония на Марс с поне 1 млн. души.

Ключови думи:

Open AI, Илон Мъск, Грег Брокман

