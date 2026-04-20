Френската прокурaтура прати призовка на Мъск

Предприемачът милиардер Илон Мъск е призован да се яви в Париж за разпит в рамките на разследване срещу социалната платформа X и нейния AI чатбот Grok. Делото се води от френската киберпрокуратура и е свързано с подозрения за неправомерно извличане на данни и разпространение на незаконно съдържание, предадоха български медии, като цитират "Ройтерс".

Разследването започна след обиск във френския офис на X, като впоследствие обхвана и подозрения за съучастие в разпространение на детска порнография и създаване на сексуални deepfake материали. Френските власти проверяват също дали алгоритмите на платформата са манипулирали разпространението на съдържание.

Не е ясно дали Мъск ще се яви на разпита, въпреки че призовката е задължителна. По-рано той отхвърли обвиненията и определи разследването като "политически мотивирано".

Според медийни публикации американското Министерство на правосъдието е уведомило френските власти, че няма да сътрудничи, защото разследването има политически характер.

Освен Мъск за разпит са призовани и други служители на Х, вкл. и бившият изпълнителен директор Линда Якарино,