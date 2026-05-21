SpaceX може да счупи всички досегашни рекорди за борсов дебют

SpaceX е подала документи за IPO (първично публично предлагане), става ясно от данните на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC). По информация на американски медии, IPO-то на компанията на Илон Мъск може да стане най-голямото в историята и да счупи няколко пъти досегашния рекорд за старт на компания - през декември 2019 г., Saudi Aramco набра рекордните 25.6 милиарда долара. Сега се очаква SpaceX да набере между 75 милиарда и 80 милиарда долара. Компанията планира да се листне на технологичната борса Nasdaq под символа SPCX.

Първичното публично предлагане (Initial Public Offering) означава, че SpaceX ще излезе на фондовата борса и акциите ѝ ще станат достъпни за масовите инвеститори. Досега компанията беше изцяло частна и достъп до акции имаха само големи фондове и служители.

Очаква се инвестиционното турне (roadshow) да започне на 4 юни 2026 г., определянето на финалната цена да бъде на 11 юни, а реалната търговия за масовите инвеститори да стартира на 12 юни 2026 г.

Очаква се бизнесът на SpaceX да бъде оценен на около 2 трилиона долара - тази пазарна оценка поставя SpaceX в една категория с технологични гиганти като Apple, Microsoft, NVIDIA и Alphabet (Google). Това е безпрецедентно за компания, оперираща в космическия и отбранителния сектор.

Въпреки че компанията става публична, Илон Мъск няма да изпусне управлението. SpaceX въвежда двукласова структура на акциите (Клас А с по 1 глас и Клас В с по 10 гласа). Мъск притежава 93,6% от акциите от Клас В, което му осигурява 85,1% от общата право на глас в компанията. Милиардерът е заявил, че няма намерение да продава свои лични акции по време на предлагането.

Под шапката на SpaceX са компаниите компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск xAI, X (бившият Twitter), сателитният интернет Starlink, както и специализираното подразделение Starshield. Компании като Tesla (автомобили и енергия), Neuralink (чипове за мозъчни импланти) и The Boring Company (инфраструктурни тунели) остават отделни правни субекти.