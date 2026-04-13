Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Илон Мъск пуска „убиец на WhatsApp“

13 Апр. 2026

Илон Мъск пуска „убиец на WhatsApp“ – приложението за съобщения XChat, изградено върху социалната мрежа X. Приложението ще бъде достъпно за изтегляне от App Store на 17 април.

„Чат с всеки в X в лично, фокусирано пространство, предназначено за комуникация. Без реклами. Без проследяване. Пълно криптиране от край до край“, се казва в съобщението, което показва, че за използване на месинджъра е необходима регистрация в X.

Илон Мъск по-рано заяви, че услугата е базирана на система за криптиране, подобна на Bitcoin, с елементи на peer-to-peer мрежи, осигуряваща „много силно криптиране“.

Той също така критикува съществуващите приложения за съобщения, по-специално WhatsApp, твърдейки, че имат вградени рекламни механизми. „Ако едно приложение може да чете и анализира вашите съобщения, за да насочва реклами, то знае твърде много за вас“, отбеляза той, наричайки това сериозна уязвимост.

Според Мъск XChat е проектиран по различен начин: „Няма рекламни уловки, няма сканиране на съобщения, няма профилиране на данни и няма начин никой, включително самата X, да чете вашите чатове.“

Услугата е проектирана като напълно криптиран заместител на личните съобщения в Twitter. На потребителите е обещан стандартен набор от функции – споделяне на текстови съобщения и файлове, както и аудио и видео разговори.

Мъск заяви, че целта му е да създаде „най-малко уязвимата система за съобщения в света“ с максимална поверителност без компромис.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илон Мъск

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?