Илон Мъск пуска „убиец на WhatsApp“ – приложението за съобщения XChat, изградено върху социалната мрежа X. Приложението ще бъде достъпно за изтегляне от App Store на 17 април.

„Чат с всеки в X в лично, фокусирано пространство, предназначено за комуникация. Без реклами. Без проследяване. Пълно криптиране от край до край“, се казва в съобщението, което показва, че за използване на месинджъра е необходима регистрация в X.

Илон Мъск по-рано заяви, че услугата е базирана на система за криптиране, подобна на Bitcoin, с елементи на peer-to-peer мрежи, осигуряваща „много силно криптиране“.

Elon Musk is set to release his private messenger XChat in 5 days



Key features:



📌End-to-end encrypted chats

📌Screenshot and video recording restrictions

📌Message deletion for everyone

📌Sending any type of files

📌Audio and video calls between devices without a phone number… pic.twitter.com/i8e5IJJOq6 — NEXTA (@nexta_tv) 13 април 2026 г.

Той също така критикува съществуващите приложения за съобщения, по-специално WhatsApp, твърдейки, че имат вградени рекламни механизми. „Ако едно приложение може да чете и анализира вашите съобщения, за да насочва реклами, то знае твърде много за вас“, отбеляза той, наричайки това сериозна уязвимост.

Според Мъск XChat е проектиран по различен начин: „Няма рекламни уловки, няма сканиране на съобщения, няма профилиране на данни и няма начин никой, включително самата X, да чете вашите чатове.“

Услугата е проектирана като напълно криптиран заместител на личните съобщения в Twitter. На потребителите е обещан стандартен набор от функции – споделяне на текстови съобщения и файлове, както и аудио и видео разговори.

Мъск заяви, че целта му е да създаде „най-малко уязвимата система за съобщения в света“ с максимална поверителност без компромис.