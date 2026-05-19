Мъск загуби делото срещу OpenAI

Днес, 09:22

 

Илон Мъск е чакал твърде дълго, за да съди OpenAI и нейните ръководители, реши съдебен състав в Оукланд, Калифорния, в понеделник. Журито установи след около 90 минути обсъждане, че заведеният от него иск е погасен по давност.

Съдия Ивон Гонзалес Роджърс заяви, че е съгласна с журито.

„Смятам, че има значително количество доказателства в подкрепа на констатацията на журито, поради което бях готова да отхвърля иска на място“, добави Роджърс в съда в понеделник.

Мъск помогна за съосноваването и финансирането на OpenAI, като предостави 38 милиона долара през първите години на компанията. Той заведе дело срещу главния изпълнителен директор Сам Алтман, президента на компанията Грег Брокман и OpenAI през февруари 2024 г., твърдейки, че те са „откраднали благотворителна организация“ и са се обогатили неправомерно, когато са преминали към структура, включваща търговско дружество с цел печалба.

„Бях глупак“, каза Мъск пред съда по-рано този месец. „Дадох им безплатно финансиране, за да създадат стартъп.“

Делото на Мъск застрашаваше да провали създателя на ChatGPT в момент, когато компанията планира първично публично предлагане (IPO). Решението на журито е победа за OpenAI и нейните основатели Алтман и Брокман.

Адвокатите на OpenAI изтъкнаха, че мисията на компанията не се е променила, че тя все още се управлява от борд на фондация с нестопанска цел и че Мъск е изчакал да заведе делото, докато не е основал своя собствена конкурираща се компания за изкуствен интелект – xAI. Журито се съгласи с това, като установи, че Мъск е бил наясно с поведението, обсъждано в съдебния иск, още през 2021 г.

„Констатацията на журито потвърждава, че това дело беше лицемерен опит за саботиране на конкурент“, каза Уилям Савит, адвокат на OpenAI, в понеделник след произнасянето на присъдата. „Факт е, че OpenAI е организация с нестопанска цел, водена от своята мисия, която е била и ще продължи да бъде вярна на тази мисия.“

Адвокатите на OpenAI също така твърдяха по време на процеса, че даренията на Мъск не са били обвързани с ангажимент компанията да остане с нестопанска цел и че в различни моменти главният изпълнителен директор на Tesla е настоявал OpenAI да създаде търговско дружество, за да се конкурира с Google. Те казаха още, че Мъск се е опитал да придобие контрол над търговското дружество и е напуснал компанията, когато не е успял да го направи.

Мъск поиска от съда да принуди OpenAI да върне повече от 130 милиарда долара на клона с нестопанска цел на OpenAI, да отстрани Алтман и Брокман от ръководните им роли и да развали корпоративното преструктуриране, което превърна OpenAI в една из най-ценните технологични компании в света.

Сред високопоставените свидетели, които дадоха показания, бяха съоснователят на OpenAI Иля Суцкевер и Шивон Зилис – ръководител в компаниите на Мъск, бивш член на борда на OpenAI и майка на четири от децата на Мъск.

Водещият адвокат на Мъск, Марк Тобероф, заяви на пресконференция след присъдата, че планират да обжалват.

