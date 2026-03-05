Сам Алтман се оправда за договора на OpenAI с Пентагона

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман премина в "обяснителен режим", след като компанията му подписа ново споразумение с Пентагона относно използването на нейните AI модели за военни цели, предава dir.bg.

Решението предизвика сериозна реакция сред потребители и наблюдатели, особено на фона на позицията на конкурента Anthropic. Неговият изпълнителен директор Дарио Амодей публично отказа да приеме условия на Пентагона, които биха позволили използването на AI за автономни смъртоносни оръжия или масово наблюдение на американски граждани. Ходът му спечели одобрението на много потребители на чатбота Claude.

След обявяването на сделката на OpenAI с Пентагона, деинсталациите на ChatGPT са скочили с 295% за ден, според данни, цитирани в медийни публикации. Мнозина възприеха действията на OpenAI като опит да изпревари Anthropic и да спечели многомилиарден държавен договор.

В отговор на негативната реакция Алтман призна в публикация, че компанията "не е трябвало да бърза" със сделката. Той заяви, че OpenAI ще измени условията ѝ, така че изрично да забрани "умишлено проследяване, наблюдение или мониторинг на американски граждани".

Любопитно е обаче, че в изявлението му липсва конкретно споменаване на автономни оръжейни системи. Това бе една от основните точки на разрив между Anthropic и Министерството на отбраната.

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че изпълнители или партньори на американската армия не могат да извършват търговска дейност с Anthropic, след отказа на компанията да подпише договор при поставените условия. Алтман публично призова правителството да не определя Anthropic като риск за веригата на доставки в областта на националната сигурност.

Ситуацията се усложнява от информация на "Уолстрийт Джърнъл", според която военните са използвали Claude при подбора на цели в Иран, което поставя под въпрос доколко твърдите "червени линии" на Anthropic реално ограничават военните приложения.

В публикацията си Алтман призна, че действията на компанията са изглеждали "опортюнистични и небрежни", и ги определи като "добър урок" за бъдещи решения с по-висок залог.

Дали това публично разкаяние ще възстанови доверието към OpenAI остава под въпрос. За част от потребителите щетите вече са нанесени, а конкуренцията в сектора на големите езикови модели става все по-ожесточена.