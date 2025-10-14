Медия без
Създателят на ChatGPT вече е сред най-скъпите фирми в света

Компанията на Сам Олтман OpenAI "засенчи" SpaceX на Мъск

Днес, 11:00
Пазарът оценява все по-високо OpenAI.
OpenAI, компанията разработчик на чатбота с изкуствен интелект ChatGPT, вече струва 500 милиарда долара. Пазарната оценка се качи в началото на месеца, след като настоящи и бивши служители продадоха акции на стойност около 6,6 млрд. долара на вторичния пазар, пише Expert.bg, като цитира Ройтерс. Така един от лидерите в индустрията на изкуствения интелект изпревари SpaceX на Илон Мъск, оценена на 456 млрд. долара.

Сред новите акционери на компанията, основана от Сам Олтман, са Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и T. Rowe Price, посочват източници на Ройтерс.

Сделката допълва по-ранната инвестиция на SoftBank в първичен рунд на финансиране, оценен на около 40 млрд. долара. 

OpenAI използва вторични продажби като инструмент за възнаграждаване на служители и задържане на ключов персонал, без да излиза на борсата. 

Съперници

През февруари група инвеститори, водени от Илон Мъск, направиха оферта от 97,4 млрд. долара, за да купят контролния пакет акции в OpenAI. 

Консорциумът, който е отправил мегаофертата, включва Vy Capital and Xai, компанията за изкуствен интелект на Мъск, както и други инвеститори.  Отговорът на Олтман към Мъск в "Х" тогава бе категоричен: "Не, благодаря, но може да купим Twitter за 9,74 млрд. долара, ако искаш".

