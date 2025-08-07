OpenAI пусна безплатно ChatGPT-5, който мисли като д-р на науките

OpenAI пусна дългоочакваното ново поколение на своя емблематичен ChatGPT, изтъквайки „значителни“ подобрения в способностите на изкуствения интелект (ИИ), в момент, в който глобалната надпревара за тази технология се ускорява, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

ChatGPT-5 се предлага безплатно на всички потребители на AI инструмента, който се използва от близо 700 милиона души седмично, съобщи OpenAI на брифинг.

Съоснователят и главен изпълнителен директор Сам Олтман определи тази последна версия като „очевидно модел, който е общо взето интелигентен“. „Това е значителна стъпка към модели, които са наистина способни“, заяви той. Олтман предупреди, че все още има много работа за вършене, за да се постигне изкуствена обща интелигентност (AGI), която мисли по същия начин като хората.

„Това не е модел, който непрекъснато се учи от новите неща, които открива, а според мен това е нещо, което трябва да бъде част от AGI. Но нивото на способности тук е огромно подобрение“, каза той.

GPT-5 е особено подходящ, когато става въпрос за ИИ, действащ като „агент“, който самостоятелно се занимава с компютърни задачи, твърди Мишел Покрас от екипа за разработка.

„GPT-3 даваше усещането, че разговаряш с гимназист – задаваш въпрос и може би получаваш правилен отговор, а може би получаваш нещо абсурдно“, посочи Олтман.

„GPT-4 даваше усещането, че разговаряш със студент; GPT 5 е първият случай, в който наистина чувстваш, че говориш с експерт с докторска степен по дадена тема“, добави той.