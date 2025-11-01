Медия без
ChatGPT вече няма да дава конкретни съвети по медицина и право

Днес, 18:32
ChatGPT вече няма да предоставя специфични съвети по медицина, право и финанси. Тези актуализации влязоха в сила на 29 октомври.

Условията за ползване на чатбота вече забраняват „предоставянето на персонализирани медицински/правни/финансови съвети без проверка от лицензиран специалист“.

„Сега обяснявам механизма и вида на лечението, но не уточнявам лекарства или дозировки“, обясни услугата в отговор на съответното запитване. И добавя, че винаги ще насочва потребителите към лекар за подобни въпроси.

Що се отнася до правната помощ, ChatGPT преди можеше да предоставя на потребителите специфични препоръки – обяснявайки как се прилагат конкретни законови разпоредби, помагайки при изготвянето на съдебни дела, жалби или договори, предлагайки възможни правни стратегии и дори оценявайки перспективите на дадено дело в съда. След актуализацията подобни действия вече не са разрешени. ChatGPT вече може само да обяснява общите принципи на правната система, структурата на стандартните документи, да посочва точки, на които трябва да се обърне внимание при консултация с адвокат, и да помага за ориентиране в терминологията, но не може да замести професионален адвокат.

Подобни промени засегнаха финансовия сектор. Преди това моделът можеше да описва специфични инвестиционни стратегии, да оценява рисковете и възвръщаемостта и да предлага опции за покупка или продажба на активи, което също попадаше под определението за финансов съвет. Сега той не може да съветва къде да се инвестират пари, да оценява конкретни трансакции или да предлага инвестиционни продукти. Разрешено му е обаче да обяснява общи икономически принципи.

„Следователно, от края на 2025 г. ChatGPT официално се позиционира не като консултант или съветник, а като образователен инструмент“, заявява чатботът.

 

