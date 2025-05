От OpenAI искат да изградят бункер за водещите си изследователи

Компанията OpenAI, която стои зад ChatGPT, е предложила да бъде направен бункер, в който да бъдат приютени водещи изследователи от компанията в случай на Армагедон, предизвикан от появата на нов вид изкуствен интелект, който би надминал човешките способности, пише NY Post.

Говори се, че Иля Суцкевер, който е "мозъкът" зад ChatGPT, събрал водещи учени на среща през лятото на 2023 г., на която обещал бункерът да бъде изграден. По време на срещата Суцкевер изненадал присъстващите с библейски термини, за да опише евентуалното бъдеще, предизвикано от разработваната от OpenAI технология.

Целта на този бункер е да защити големите умове на OpenAI от евентуален геополитически хаос или насилствена конкуренция между световните сили след пускането на AGI - общ изкуствен интелект (Artificial General Intelligence), който надхвърля човешките възможности. Срещата между учените и Суцкевер е описана в книгата Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI на журналистката Карън Хао.

Иля Суцкевер е сред най-талантливите технически умове зад ChatGPT и големите езикови модели, които изстреляха OpenAI на върха. През последните години той започнал да се замисля върху необходимостта от повече сигурност.

През май 2023 г. главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман подписа публично писмо, в което предупреди, че изкуственият интелект може да представлява риск за човечеството. Разговорите за бункера обаче показват дълбоки лични страхове сред редиците на OpenAI. Вътрешните противоречия между опасенията за сигурност и агресивните търговски амбиции на компанията вземат връх по-късно през 2023 г., когато Суцкевер и тогавашният технически директор Мира Мурати организираха преврат в управителния съвет, с който отстраниха Алтман от компанията.

Според запознати със ситуацията източници, централна причина за този ход била убеждението, че Алтман пренебрегва вътрешни протоколи за безопасност и концентрира прекалено много власт в ръцете си.

Макар идеята за бункера никога да не е била официално обявена, тя се е превърнала в символ на страховете, които изпитват някои от вътрешните хора в сферата на изкуствения интелект.