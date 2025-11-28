Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ChatGPT е бил хакнат

Днес, 17:57
Pixabay

OpenAI обяви, че е имало инцидент, при който данните на голям брой потребители на API услугата са били компрометирани. Анализът показал, че хакването е станала през трета страна - Mixpanel, която е споделяла информация без разрешение поради пропуск в сигурността на системата си.

Потребители на API услугите са главно разработчици и компании, които интегрират ChatGPT в свои продукти и платформи.

Според подробностите, оповестени от OpenAI, са били разкрити данни, включително името на акаунта, имейл адрес, приблизителното местоположение на потребителя, както и информация за операционната система, браузъра и страниците, които са препратили потребителя към платформата OpenAI. Засегнати са само потребителите, които използват API чрез platform.openai.com.

Компанията подчертава, че няма индикации, че са компрометирани чувствителни данни, като пароли, платежни данни, история на чата, идентификационни номера или API ключове. Вътрешните системи на OpenAI, както заявяват от компанията, не са били нарушени.

Компанията потвърждава също, че потребителите на AI модела ChatGPT не са засегнати от този компрометиране на данни.

След инцидента OpenAI прекрати сътрудничеството си с Mixpanel, започна задълбочено разследване и уведоми потенциално засегнатите потребители. Компанията предупреждава потребителите да бъдат бдителни срещу възможни опити за фишинг, тъй като изложените данни могат да бъдат използвани за атаки чрез социално инженерство.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

OpenAI

Още новини по темата

Създателят на ChatGPT вече е сред най-скъпите фирми в света
16 Окт. 2025

Шефът на OpenAI  е изненадан, че хората се доверяват на ChatGPT
24 Юни 2025

От OpenAI искат да изградят бункер за водещите си изследователи

20 Май 2025

Мъск дава 97,4 млрд. долара за OpenAI
11 Февр. 2025

Китайски стартъп взриви фондовия пазар
27 Яну. 2025

Мъск критикува създаването на Stargate
22 Яну. 2025

Разработчик на OpenAI, разкрил тайни срещу проекта, е открит мъртъв
15 Дек. 2024

ИНСАИТ пусна за свободно ползване българския ChatGPT
24 Ноем. 2024

OpenAI блокира акаунти в ChatGPT на иранска група за изборите в САЩ

20 Авг. 2024

Безплатният ChatGPT ще позволи до две изображения с DALL-E 3
13 Авг. 2024

OpenAI се притеснява, че хората може да станат зависими от ChatGPT
12 Авг. 2024

Мъск отново съди OpenAI
06 Авг. 2024

OpenAI въвежда воден знак за AI-генерирани текстове
05 Авг. 2024

OpenAI пуска гласовия режим за ChatGPT
31 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д